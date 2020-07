Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 30 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 30 luglio 2020.

È di 12.230 persone attualmente positive (-386 rispetto a ieri), 199.796 guariti (+765), 35.132 morti (+3) per un totale di 247.158 casi (+386), il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 748 (+17), i pazienti in isolamento domiciliare sono 11.435 (-412) e quelli in terapia intensiva sono 47 (+9). Oggi sono stati effettuati 61.858 tamponi, contro i 56.018 di ieri. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi effettuati è dello 0,62 per cento (ieri era 0,51 per cento). Il maggior numero di contagi è stavolta in Veneto (112), seguito da Lombardia (88), Sicilia (39), Emilia-Romagna (35), Lazio (18), Campania (16), Liguria e Friuli (13), Toscana (11) e Piemonte (10). Nessun nuovo contagio in Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata.

