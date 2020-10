Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continuano ad aumentare i nuovi casi di Coronavirus in Italia: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati registrati 21.994 nuovi contagi e 221 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Salvini: “Ho il dubbio che il governo aspetti gli scontri” – “Vorrei fare un appello alla piazza: chi va in piazza, brucia i cassonetti e attacca i poliziotti è un cretino che fa il gioco del potere e non fa un buon servizio ai milioni di italiani per bene che aspettano risposte. La piazza è della gente per bene, però mi viene il dubbio che il governo stia aspettando questi scontri”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Fuori dal coro su Rete 4.

Ore 06.30 – Speranza: “Misure ferme o la curva non va sotto controllo” – Quelli di questi giorni “sono i dati di una situazione seria che non puo’ essere sottovalutata. Per questo abbiamo scelto misure dure, ma il governo ha fatto una scelta secca: 5 miliardi di euro in aiuti. Senza misure ferme la curva non torna sotto controllo, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti”. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a Di Martedì su La7. “Oggi il paese e’ piu’ forte per affrontare questa crisi – ha aggiunto – e abbiamo assunto 36mila persone che a marzo non avevamo. Abbiamo tante persone in terapia intensiva ma stiamo occupando posti letto costruiti in questi mesi, siamo piu’ forti ma l’onda e’ ancora alta”. D’altra parte, ha sottolineato il ministro, “il tracciamento e’ molto piu’ difficile con numeri cosi’ alti e proprio per questo abbiamo bisogno di diradare le relazioni tra le persone, e che cio’ che non consideriamo essenziale possa essere rimandato. Quando e’ possibile restare a casa e evitare spostamenti”. Quanto alle manifestazioni di questi giorni, ha sottolineato Speranza, “in questa fase il Governo deve sforzarsi di ascoltare il più possibile anche chi protesta. Per me le violenze sono inaccettabili e di fronte alle violenze serve un atteggiamento rigoroso, fermo e duro. Ma tante persone hanno paura perchè vedono il proprio lavoro messo a rischio: noi dobbiamo ascoltare, capire e dare risposte immediate. Come abbiamo fatto oggi, perchè già nel mese di novembre arriveranno bonifici direttamente su conti correnti di persone cui abbiamo interrotto le attività lavorative”.

Ore 06.00 – Accordo Regioni-medici di base e pediatri per tamponi – “Da domani [oggi, ndr] l’esecuzione in modo rapido e in piena sicurezza dei test antigenici di accertamento del Covid è potenziato dal fondamentale contributo dei medici di medicina generale e con quelli dei pediatri”. Lo annuncia il Presidente del Comitato di Settore Regioni Sanità, Davide Caparini, spiegando che è stato sottoscritto con le rappresentanze sindacali di categoria l’accordo collettivo nazionale stralcio per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2. “In questa fase emergenziale – spiega Caparini – è fondamentale assicurare un’assistenza territoriale che sia presente con tutte le sue forze. Grazie al coinvolgimento della medicina del territorio, i medici di medicina generale e i pediatri assumono così un ruolo ancora più attivo nel contrasto alla pandemia. L’obiettivo è di ridurre la pressione sui presidi ospedalieri e sulle strutture sanitarie e diminuire le occasioni di esposizione al rischio contagio”. “E’ una risposta importante – sottolinea Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni – che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno dato al Paese contribuendo a migliorare il processo di presa in cura dei pazienti attraverso l’erogazione di un numero maggiore di servizi di diagnostica di primo livello e attraverso l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi per tutto il periodo dell’emergenza. Voglio ringraziare tutti gli attori, in primo luogo i sindacati, il Presidente del Comitato di settore, il Coordinatore della Sisac e il Ministero della Salute per il gioco di squadra che hanno saputo mettere in campo e che ha consentito di raggiungere un risultato così importante in meno di due settimane. Ora il nostro Paese ha un strumento in più da utilizzare per contrastare la diffusione del Covid-19. Si allarga così in modo sempre più capillare – aggiunge Bonaccini – la campagna di prevenzione e di contrasto della pandemia. Ormai su larga scala sono coinvolte diverse categorie di operatori sanitari, che meritano sempre il nostro ringraziamento per la loro professionalità e dedizione. E’ una buona notizia, come quella della grande adesione di candidati al bando della Protezione Civile per potenziare i servizi di tracciamento sanitario della pandemia. Come vediamo c’è un’Italia che non si abbatte e che vuole superare con forza e in prima fila questo periodo così difficile per il Paese”.

Palazzo Chigi, approvato Dl ristori – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge ristori. Lo rendono noto alcuni ministri, al termine del Cdm. Ecco cosa prevede

Rezza, mini lockdown opzione prevista – Mini lockdown, che riguardino singole zone, sono “un’opzione da prendere in considerazione, quasi un automatismo”, ha detto il il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nella conferenza stampa organizzata dallo stesso ministero. “Quando la situazione sfugge di mano in una determinata area – questa può essere un’opzione”. D’altro canto, ha aggiunto, “abbiamo avuto zone rosse dai tempi di Codogno: quello era, per esempio, un lockdown geograficamente limitato”.

Conte: “Se non rispettiamo il Dpcm, presto lockdown generalizzato” – “I contributi arriveranno direttamente sul conto corrente con bonifico dell’agenzia delle entrate, arriveranno nei prossimi giorni, già a metà novembre, chi aveva già aderito al contributo a fondo perduto può accedere”, lo ha detto il premier Giuseppe Conte presentando il Dl Ristori. “Un grande ristorante potrà avere fino a 26mila euro, una piccola palestra 4mila euro. Non ci sfuggono i sacrifici e le difficoltà che sono chiamati a sostenere ma ora dobbiamo mettere in sicurezza il Paese. Le scelte del governo è giusto che siano sottoposte a sindacato. Per noi non ci sono lavoratori di serie A e di serie B. Solo evitando le situazioni di contatto possiamo ottenere di ridurre il contagio e alleggerire il sistema dei tracciamenti. Non possiamo illuderci che con una curva epidemiologica in continua salita le persone vadano in giro senza timori. Se rispettiamo queste misure abbiamo buone chances di affrontare dicembre con serenità. In caso contrario ci troveremo più avanti di fronte alla necessità di operare un lockdown generalizzato. Europa e resto del mondo in grande difficoltà”.

Il bollettino di oggi della Protezione civile – È di 255.090 persone attualmente positive (+18.406), 37.700 morti (+221), 271.988 guariti (+3.562), per un totale di 564.778 casi (+21.994), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 255.090 attualmente positivi, 13.955 (+958) sono ricoverati in ospedale, 1.411 (+127) necessitano di terapia intensiva, mentre 239.724 (+17.321) si trovano in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati oggi sono stati 174.398, contro i 124.686 di ieri e i 182.032 dell’altroieri. Ieri, quindi, la percentuale di tamponi positivi su tamponi effettuati era dell’13,64 per cento. Oggi è del 12,61 per cento. Per quanto riguarda le singole Regioni, la più colpita è stata oggi la Lombardia (5.035 nuovi casi), seguita da Campania (2.761), Piemonte (2.458), Lazio (1.993) e Toscana (1.823). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi.

