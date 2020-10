Coronavirus, scuole chiuse in Puglia da domani: l’annuncio di Emiliano

Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha annunciato che da domani tutte le scuole all’interno della Regione resteranno chiuse per far fronte all’impennata di casi da Coronavirus. “Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile – ha detto a SkyTg24 -, ovvero quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l’infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria”.

“Abbiamo verificato – ha aggiunto il governatore – che l’aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole. Domani la didattica in presenza sarà possibile per coloro che devono frequentare i laboratori, poi ci sono gli studenti più fragili che potranno andare in presenza, ma gli altri dovranno cominciare la didattica a distanza, anche nelle primarie dove abbiamo numeri pesantissimi. Rimangono escluse solo le scuole per l’infanzia, dove non c’è la frequenza obbligatoria. Stiamo comunicando la decisione al governo e poi provvederemo”.

La decisione della Regione Puglia è stata fortemente richiesta dalla federazione dei pediatri di famiglia, che nella riunione di ieri ha spiegato a Emiliano e all’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco che il sistema per la richiesta di tamponi per i bambini che frequentano le scuole e che si assentano è in tilt a causa dei lunghi tempi d’attesa.

Leggi anche: 1. Napoli, parla un dipendente del Cardarelli: “Non ci fanno il tampone da due mesi, sarebbe una strage” / 2. Fontana: “Decisione su lockdown spetta al governo” / 3. In Europa torna l’incubo lockdown: dalla Francia alla Germania, mezzo continente pronto a nuove strette

4. Genova, aveva chiesto il tampone il 13 ottobre ma la Asl lo chiama solo il 26: ora è ricoverato attaccato al caschetto / 5. Zangrillo contro Galli: “Ex sessantottino, mi denunci”. La replica: “È un problema suo” | VIDEO / 6. “Facile chiudere tutto quando si ha lo stipendio pubblico garantito”: la rabbia del gestore di un bar di Roma

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Chi è favorevole e chi è contrario a un nuovo lockdown in Italia Calabria, a Soverato il nuovo Patto del Nazareno: il sindaco unisce Pd e Forza Italia Conte: "In Italia scenario di tipo 3. Agire adesso o l’epidemia ci sfugge di mano"