In Europa torna l’incubo lockdown: dalla Francia alla Germania, mezzo continente pronto a nuove strette

Dopo il lockdown della scorsa primavera e la riapertura estiva, l’Europa torna a imporre nuove chiusure di fronte all’aumento dei contagi registrato in diversi paesi del continente. Secondo l’ultimo bollettino dell’Oms, nella settimana al 25 ottobre, i nuovi contagi da Covid in Europa sono aumentati del 36 per cento (la settimana scorsa le nuove infezioni da Covid sono state un milione e 335.914).

Paesi come Francia, Italia, Regno Unito e Russia hanno visto l’incremento settimanale delle infezioni superare quota 100mila. Il vecchio continente ha visto inoltre, in tale arco temporale, i morti crescere del 37 per cento. A causa di questi dati, sempre più Stati si apprestano a decidere nuove chiusure. Oltre all’Italia, che ha scelto il semi-lockdown avviato dall’ultimo Dpcm del premier Conte, anche Francia e Germania si accingono a imporre chiusure parziali, cercando di evitare un lockdown generalizzato che colpirebbe le economie nazionali.

L’Irlanda il primo paese in Europa a imporre il lockdown

Il primo Paese Ue a tornare in isolamento è stata l’Irlanda, dove lo scorso 19 ottobre il primo ministro Micheal Martin ha emanato l’ordine nazionale di “restare a casa”, anche se le scuole sono rimaste aperte. La nuova chiusura, della durata di sei settimane, riguarda anche tutti i negozi al dettaglio non essenziali, mentre bar e ristoranti si limitano al solo servizio da asporto o di consegna.

“A tutti gli abitanti del paese viene chiesto di rimanere a casa”, ha detto Martin in un discorso televisivo nazionale. Solo i lavoratori essenziali sono “autorizzati a recarsi al lavoro” e ai cittadini sarà permesso di fare esercizio fisico solo entro cinque chilometri (tre miglia) dalla loro residenza. Il trasporto pubblico funziona al 25 per cento della capacità di servire solo i lavoratori essenziali.

Francia verso nuovo lockdown di un mese

I vertici del governo francese avevano finora dichiarato di voler evitare un nuovo lockdown nazionale, ma ora il paese si trova costretto a prendere delle contromisure di fronte all’impennata dei contagi e oggi il consiglio dei ministri dovrebbe approvare la nuova chiusura, che sarà annunciata dal presidente Emmanuel Macron stasera in un discorso alla Nazione. Il nuovo “confinement” dovrebbe essere un po’ meno drastico di quello dello scorso marzo. Dovrebbero infatti restare aperte scuole e negozi e i servizi del trasporto pubblico dovrebbero continuare a funzionare. Il nuovo lockdown comincerà giovedì a mezzanotte e durerà un mese.

In Francia l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha raggiunto dati drammatici: i nuovi casi sono aumentati del 60 per cento rispetto a una settimana fa e nelle ultime 24 ore ammontano a 33.417. I decessi sono stati invece 523, il massimo dallo scorso aprile. Complessivamente, la Francia ha accumulato 1,243 milioni di casi dall’inizio della pandemia e 35.575 decessi. Ma i contagi effettivi, hanno sottolineato gli esperti, sarebbero in realtà oltre 100mila al giorno.

La seconda ondata, secondo quanto ha dichiarato il capo dei consiglieri scientifici del governo, non è localizzata ma nazionale, e potrebbe essere più forte della prima. Ciò che preoccupa il governo, è il possibile collasso delle strutture ospedaliere francesi: già da qualche giorno infatti sono cominciati i trasferimenti in aereo di pazienti da una regione all’altra per distribuire il carico di lavoro sui diversi reparti di terapia intensiva.

In Germania Merkel propone un “lockdown light” nazionale

Anche in Germania l’epidemia di Covid-19 sta provocando una nuova ondata di contagi, col dato dei nuovi casi giornalieri che ora supera regolarmente la soglia dei 10mila. La cancelliera Angela Merkel, secondo un’indiscrezione di Bild, dovrebbe proporre oggi un lockdown light nazionale per un mese a partire dal 4 novembre. La misura prevede la chiusura di bar, ristoranti, cinema, teatri, centri sportivi; limiti rigorosi alle riunioni tra persone, ma non la chiusura di scuole e asili.

“Servono azioni rapide e decise per interrompere la nuova ondata di infezioni”, ha spiegato il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, alla vigilia dell’incontro con i governatori dei 16 Laender, che hanno l’ultima parola sulle restrizioni da imporre e alcuni, meno colpiti dalla pandemia, potrebbero opporsi a misure rigide che arrecheranno altri danni all’economia.

In Spagna ipotesi chiusure regionali

I dati dell’epidemia preoccupano anche in Spagna, dove oltre un quarto dei posti di rianimazione è occupato da pazienti Covid e nelle ultime 24 ore si sono registrati 18.418 nuovi casi di coronavirus e 267 decessi. Per il momento, tuttavia, le chiusure sono previste soltanto a livello regionale. Il premier Pedro Sanchez ha varato infatti qualche giorno fa lo stato d’emergenza, che consente alle regioni di chiudere i propri confini se necessario: Andalusia, Madrid e Castilla y León hanno già chiesto un parere ai loro comitati tecnico-scientifici in vista del ponte di Ognissanti.

Regno Unito, aumentano le “zone rosse”

Nel Regno Unito i morti di ieri sono stati 367, segnando un record dallo scorso maggio. Il 26 ottobre è stato annunciato che le restrizioni imposte a dal governo di Boris Johnson nelle zone più colpite saranno estese anche a Nottingham e a parte della contea circostante. Il livello massimo di allerta prevede per almeno 28 giorni la chiusura di pub e bar che non svolgono attività da ristorante, il divieto di contatti con persone non conviventi, e multe per le riunioni di oltre sei persone (familiari inclusi). Queste limitazioni erano già state applicate alla regione di Liverpool, a quella della Grande Manchester, al Lancashire, al South Yorkshire e a Warrington. Le persone in lockdown nel paese salgono quindi a circa 8 milioni.

Europa in lockdown: le restrizioni degli altri paesi

Anche altri paesi del continente europeo hanno imposto alcune restrizioni per limitare l’aumento di contagi. Il Belgio, che secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) è il paese più colpito dalla seconda ondata in Europa, ha introdotto da lunedì 19 ottobre un coprifuoco notturno in tutto il Paese e ha chiuso completamente il settore dell’ospitalità. Il governo di Alexander de Croo attende fino a metà della settimana in corso per vedere se, dieci giorni dopo l’ultima serie di restrizioni, sarà necessario un lockdown generalizzato come quello della scorsa primavera in diversi paesi d’Europa.

La Russia ieri ha imposto la chiusura di bar e ristoranti tra le 23 e le 6 del mattino, per combattere la diffusione del Coronavirus. Diversa la strategia della Norvegia, che nelle ultime due settimane ha registrato 37,7 contagi di Covid ogni 100mila abitanti (il dato più basso in Europa). Il governo ha annunciato dei “piccoli passi” per evitare di prendere “misure più importanti più avanti”. Per questo il numero di partecipanti a eventi privati all’aperto è stato ridotto da 200 a 50, mentre in casa potranno essere ospitate massimo 5 persone (e non più 20) non appartenenti al nucleo familiare.

