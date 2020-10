Covid, l’80% dei pazienti ricoverati erano carenti di vitamina D: “Scudo naturale contro il contagio”

Un nuovo studio conferma l’importanza della vitamina D per proteggersi da rischio di contrarre il Covid. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism e condotta in Spagna dal gruppo di José Hernández dell’Università della Cantabria a Santander.

Secondo i risultati resi noti, oltre l’80% dei pazienti ricoverati per Covid ha una carenza di vitamina D, un nutriente importante per il funzionamento del sistema immunitario. Il dato conferma precedenti studi epidemiologici secondo cui la carenza di vitamina D è più diffusa nei Paesi dove il Coronavirus ha mostrato un’aggressività maggiore, provocando più decessi specie tra gli uomini. Più marcata è la carenza vitaminica, maggiori sono i marcatori infiammatori legati a grave infezione nel sangue dei pazienti. È emerso inoltre che, più marcata era la carenza vitaminica, maggiori erano i marcatori infiammatori legati a grave infezione nel sangue dei pazienti.

Se il ruolo protettivo della vitamina D contro la sindrome Covid 19 fosse confermato (attualmente è in corso in Gran Bretagna un vasto trial clinico per rispondere a questa domanda) un approccio preventivo potrebbe essere curare la carenza di questa vitamina, specialmente negli individui più suscettibili come gli anziani, i pazienti con altre malattie quali il diabete e il personale sanitario specie nei presidi di lunga degenza, ovvero tutte le popolazioni più a rischio di ammalarsi di Covid-19 in forma grave e con complicanze – conclude Hernández.

