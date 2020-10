Covid, Cina: quasi 5 milioni di tamponi a Kashgar dopo un caso asintomatico

A Kashgar, in Cina, sono stati effettuati quasi 5 milioni di tamponi dopo la scoperta di un caso Covid asintomatico all’interno della comunità. La notizia ha dell’incredibile, sopratutto se paragonata all’attuale situazione italiana dove si trascorrono ore e ore in attesa di un tampone, ma rende anche bene l’idea di come la Cina è riuscita a tenere sotto controllo l’epidemia di Coronavirus, che ha avuto inizio nella città di Wuhan lo scorso dicembre. La vicenda risale allo scorso 24 ottobre quando una 17enne, durante un controllo di routine, è risultata positiva al test per il Covid. La giovane, asintomatica, è stata portata in ospedale, dove è stata posta in isolamento e sotto osservazione medica.

Subito dopo il caso, il primo rilevato nella Cina continentale da 10 giorni, le autorità hanno chiuso le scuole e vietato ai residenti di lasciare la città a meno di un esito negativo al test. Contemporaneamente, sono iniziati i tamponi di massa all’intera popolazione di circa 4,7 milioni di abitanti. Sabato sono stati condotti i primi 2.8 milioni di test, che si sono successivamente conclusi tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre. I tamponi hanno permesso di individuare altri 137 casi Covid asintomatici tutti collegati allo stesso impianto per la produzione di abiti dove lavoravano i genitori della prima ragazza trovata positiva. Non è la prima volta che vengono condotti così tanti tamponi. Ai primi di ottobre, infatti, nella città di Qingdao sono stati effettuati circa nove milioni di test, corrispondente al numero di residenti della città, dopo la scoperta di un mini focolaio che ha visto contagiate 15 persone, di cui 6 asintomatiche.

