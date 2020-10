Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 40 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di oltre un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 28 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,00 – Germania, Merkel propone lockdown light da 4 novembre – La cancelliera tedesca, Angela Merkel, dovrebbe proporre un lockdown light nazionale per un mese a partire dal 4 novembre nella riunione con i governatori regionali in programma oggi, per far fronte all’impennata dei casi di coronavirus e alla riduzione dei posti in ospedale. Lo rivela Bild, spiegando che la misura prevede la chiusura di bar, ristoranti, cinema, teatri, centri sportivi; limiti rigorosi alle riunioni tra persone, ma non la chiusura di scuole e asili.

Ore 07,00 – Francia verso un nuovo lockdown di un mese – La Francia è vicinissima a un nuovo lockdown di un mese. Le nuove misure restrittive saranno decise durante il Consiglio di difesa che oggi anticiperà quello dei ministri. Secondo le indiscrezioni, tutto può cambiare fino all’ultimo momento, ma per tutta la giornata si è preparato il terreno e l’opinione pubblica al “peggio”: ovvero il temuto nuovo “confinement” per tutto il territorio dell’Esagono e i suoi circa 67 milioni di abitanti. “Dovremo decidere delle misure per far fronte all’aumento esponenziale dell’epidemia – ha confermato, al termine di una riunione del premier Jean Castex con i responsabili politici e le associazioni di parlamentari, evocando fra l’altro “un ampliamento del coprifuoco o un confinamento che può essere localizzato nei territorio o nazionale”, ricordando il rapido aggravarsi della situazione anche nei Paesi vicini. Il coprifuoco attualmente in vigore riguarda 46 milioni di Francesi e dura dalle 21 alle 6 del mattino: fra le ipotesi allo studio alternative alla nuova chiusura c’è anche quello di anticiparlo alle 19. Lo scenario più probabile di un secondo “lockdown” prevede comunque di mantenere aperte scuole e negozi e funzionanti i servizi del trasporto pubblico, un po’ come in Irlanda. Insomma, si cercherebbe di preservare “una parvenza di attività economica per evitare la catastrofe”, ha riferito al termine della riunione il presidente dell’associazione dei sindaci François Baroin. Il primo ministro Castex ha preannunciato un dibattito parlamentare giovedì sulle nuove misure che ha definito “indispensabili”. I partiti di opposizione hanno accusato la maggioranza di “improvvisazione, panico, assenza di strategia”. Una “gestione erratica della crisi sanitaria” è stata in particolare denunciata dalla leader del Front National, Marine Le Pen. Quello che preoccupa soprattutto il governo, al punto da farlo propendere per misure drastiche e impopolari, è il possibile collasso delle strutture ospedaliere francesi: già da qualche giorno sono cominciati i trasferimenti in aereo di pazienti da una regione all’altra per distribuire il carico di lavoro sui diversi reparti di terapia intensiva. Anche se , avvertono gli esperti, in questa seconda ondata l’epidemia non è localizzata ma nazionale.

Ore 06.30 – Il Brasile sfiora i 158 mila morti, oltre 5,4 milioni di contagi – Il Brasile sfiora i 158 mila decessi da Covid-19 mentre il numero totale dei contagi confermati dall’inizio della pandemia è di oltre 5,4 milioni. In un giorno, i nuovi casi sono stati 29,787. Il Brasile (210 milioni di abitanti) è al secondo posto per numero di decessi, dopo gli Usa, e al terzo per i contagi, dopo Usa e India.

Ore 06.00 – Il Messico supera i 900mila casi, quasi 90mila i morti – Il Messico ha raggiunto 901.268 casi di coronavirus e 89.814 morti. Nelle ultime 24 ore si registrano 5.942 nuovi contagi e 643 decessi. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute. Con queste cifre, il Messico è il decimo paese con il maggior numero di infezioni e il quarto con il maggior numero di morti per malattia, secondo la Johns Hopkins University.

In Brasile ‘in arrivo 6 milioni dosi del vaccino cinese’ – Il governatore di San Paolo, Joao Doria, ha annunciato l’arrivo di sei milioni di dosi del vaccino anti-Covid prodotto dal laboratorio cinese Sinovac. “Sei milioni di dosi del vaccino arriveranno entro la fine di questa settimana, domenica o lunedì, con un volo speciale per San Paolo”, ha detto Doria. Il governatore dello Stato brasiliano ha firmato un accordo con il laboratorio Sinovac per i test e la successiva produzione del vaccino Coronavac presso l’Istituto Butantan, dell’Università di San Paolo. Doria ha poi precisato di essere “in attesa dell’autorizzazione di Anvisa (Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria, ndr) per l’acquisto di forniture per in grado di produrre 40 milioni di unità del farmaco in Brasile e per la successiva vaccinazione”.

Ricerca Gb: anticorpi perdono forza rapidamente – Le persone reduci dal Covid-19 non sono al riparo dalla possibilità di ulteriori contagi neppure in tempi relativamente brevi, e gli asintomatici sembrano andare incontro a un rischio ancor maggiore di ricaduta. Lo conferma la ricerca condotta su oltre 350.000 persone in Inghilterra da un team dell’Imperial College di Londra in collaborazione con l’istituto demoscopico Ipsos-Mori e ripresa oggi dai media britannici. Stando ai dati dello studio, oltre un quarto delle persone testate positive al nuovo coronavirus ha fatto registrare un calo rapido e significativo degli anticorpi fra giugno e settembre. Un calo che risulta avvenire in misura più veloce fra i pazienti anziani (over 65) e fra i reduci da infezioni asintomatiche.

Francia: 523 morti nelle ultime 24 ore – Gli ospedali sono sempre più verso il punto di non ritorno. Per questo domani alle 20 il presidente Macron parlerà alla nazione: tra le misure che potrebbero essere annunciate c’è un lockdown a livello nazionale o un coprifuoco anticipato con confinamento nel fine settimana. Il centro ospedaliero universitario di Tolosa, intanto, ha i reparti Covid già saturi e non possono più accogliere altri pazienti. “Bisogna aspettarsi decisioni difficili“: ha dichiarato il ministro francese dell’Interno, Gérald Darmanin, prima di partecipare al Consiglio di Difesa che in questi mesi sta lavorando alla gestione della crisi sanitaria.

Russia, Lavrov in contatto con positivo si mette in isolamento – In auto-isolamento il ministro degli Esteri Sergei Lavrov. Nei giorni scorsi, ha reso noto l’agenzia RIA Novosti, è stato in contatto con una persona che è risultata positiva al Covid-19. Tutte le riunioni e le visite in programma sono rinviati.

