CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 16.836 persone attualmente positive, 34.716 morti e 188.584 guariti, per un totale di 240.136 casi, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, domenica 28 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 08,45 – Il sottosegretario Baretta: “Rinnovo ammortizzatori sarà selettivo” – “Il rinnovo degli ammortizzatori sociali andrà rifinanziato. In modo più mirato, ma è necessario farlo perché non siamo fuori dalla crisi. C’è un problema di rischio occupazionale che in autunno potrebbe accentuarsi”. Lo dice il sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta in un’intervista a Il Messaggero. “Ci sono settori che hanno ripreso l’attività e quindi hanno meno bisogno di cassa integrazione rispetto a due mesi fa. Se pensiamo che nel solo mese di aprile la domanda di cig è stata uguale a quella di tutto il 2009 si rendiamo forse conto di ciò che abbiamo attraversato. Oggi non siamo fuori dalla crisi, ma non siamo più nemmeno nella situazione di aprile. Ora è possibile e necessario essere selettivi”.

Ore 07,30 – Mes, irritazione del Pd per il No di Conte e M5S – Il Pd alza il pressing sul premier Conte e sul M5S per ricorrere al Mes, il fondo salva-Stati dell’Unione europea da cui potrebbero arrivare all’Italia circa 37 miliardi di euro – senza condizionalità – per spese sanitarie “dirette e indirette”. Secondo un retroscena riportato dal Corriere della Sera, tra i dem cresce il malumore per il No agitato dai pentastellati, visto come un rifiuto pregiudiziale e ideologico. Il premier Conte, da parte sua, ribadisce le sue perplessità: “Una decisione non è ancora stata presa, ma in questo momento prevalgono le ragioni del No”, si fa sapere da Palazzo Chigi. Sul Corriere, la giornalista Monica Guerzoni racconta l’irritazione in casa Pd, a partire dal segretario Zingaretti, e cita anche l’intervento su TPI di Goffredo Bettini, padre nobile del partito (molto vicino allo stesso Zingaretti), secondo cui “un prestito a interessi zero e senza condizionalità venga mal digerito per una questione prettamente ideologica”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino del 27 giugno – Al 27 giugno – secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute (che sostituisce quello della Protezione Civile) – in Italia si contano 16.836 persone positive al Coronavirus (-802 rispetto al giorno precedente), 34.716 morti (+8) e 188.584 guariti (+969). Dall’inizio della pandemia sono stati registrati 240.136 casi (+175). Prosegue il calo dei ricoveri: -96 in regime ordinario (1.260 totali) e -8 terapie intensive, scese a 97. I pazienti in isolamento domiciliare sono 15.479. (Qui il bollettino).

Immuni, la ministra: “Finora 4 milioni di download” – L’app Immuni ha raggiunto “4 milioni di download”. Lo ha detto il ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, a SkyTg24. “Abbiamo scelto una tecnologia che fosse il più inclusiva possibile e che fosse in grado di dare un beneficio alla maggior parte della popolazione”, ha proseguito il ministro. “Tramite questa app non è possibile accedere all’identità del cittadino, abbiamo seguito i regolamenti della privacy a livello italiano ed europeo, ma anche le indicazioni del garante della Privacy”, ha concluso.

Focolaio a Fiumicino: 8 positivi, chiusi due ristoranti – A Fiumicino due ristoranti appartenenti allo stesso proprietario sono stati chiusi dopo la scoperta della positività di un dipendente rientrato dal Bangladesh. Dei 400 tamponi eseguiti ieri al drive-in di Casal Bernocchi, 8 sono risultati positivi.

