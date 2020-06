Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus continua a tenere in scacco il pianeta: ieri è stato registrato il record di nuovi casi in un giorno, oltre 197mila. Sono ormai quasi 500mila le vittime, mentre i contagi finora registrati sfiorano i 10 milioni. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 28 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 09,15 – Brasile: ieri 1.109 nuovi casi, il totale sale a 1,3 milioni – Il ministero della Salute brasiliano ha riportato 1.109 nuovi decessi per Covid-19 sabato, portando il totale dei morti a 57.070. I nuovi contagi sono stati invece 38.693. Il bilancio totale dei casi di Coronavirus è 1,31 milioni.

Ore 07,30 – Usa, oltre 2,5 milioni di casi: 12 Stati frenano le riaperture – Gli Usa hanno superato i 2,5 milioni di contagi da Coronavirus e contano finora oltre 125mila morti a causa della pandemia. Dodici Stati americani hanno frenato la riapertura dopo il lockdown: la nuova ondata di contagi ha costretto, in particolare, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Idaho, Louisiana, Maine, Nevada, New Mexico, North Carolina, Texas e Washington a rivedere le proprie strategie di de-confinamento.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Ue, manca l’accordo sull’apertura dei confini – Non c’è ancora un accordo fra i paesi dell’Unione europea sulla lista dei paesi extra-Ue ai quali aprire i confini a partire dal primo luglio. Al termine di una lunga riunione dei rappresentanti diplomatici dei 27 Stati membri, è stata messa a punto una lista con un ridotto numero di paesi, sulla quale i singoli paesi dovranno pronunciarsi. Se si raggiungerà una maggioranza qualificata, non ci sarà bisogno di ulteriori incontri, altrimenti sarà necessaria un’altra riunione degli ambasciatori, probabilmente lunedì. Sul tavolo spicca in particolare il dibattito sull’inserimento o meno nella lista di paesi come Cina e Stati Uniti. I viaggi “non essenziali” verso l’Unione europea sono vietati dalla metà di marzo. La misura sarà tolta in modo progressivo, privilegiando i turisti che vengono da paesi la cui situazione epidemiologica è simile o migliore rispetto a quella dell’Unione europea

Von der Leyen: “Da Ue altri 4,9 miliardi per il vaccino” – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha promesso ulteriori 4,9 miliardi di euro dall’Ue per aiutare i Paesi vulnerabili a finanziare il loro recupero dalla pandemia e il piano vaccinazioni. Lo ha fatto nel corso della nuova conferenza dei donatori organizzata al fine di raccogliere fondi per lo sviluppo di nuovi metodi diagnostici, di cura e per un vaccino universale contro il Covid-19. Von der Leyen ha posto l’accento sulla necessità di un approccio multilaterale: “Pensare che puoi sconfiggere questo virus vaccinando solo la tua gente e trascurando gli altri è semplicemente sbagliato. Viviamo in un mondo molto connesso. Nessun Paese potrà tornare alla normalità se gli altri ancora combattono il virus. Avremo dunque innanzitutto bisogno di un vaccino, poi dovremo renderlo accessibile e poi cercare di convincere i Paesi ad alto reddito a prenotare i vaccini non solo per se stessi ma anche per i Paesi a basso e medio reddito”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

