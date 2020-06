Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 27 giugno: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, a partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati neanche attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, però, continuano a essere disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 27 giugno.

È di 16.836 persone attualmente positive (-802), 34.716 morti (+8) e 188.584 guariti (+969) per un totale di 240.136 casi (+175) il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, che sostituisce quello della Protezione Civile. Prosegue il calo dei ricoveri: -96 in regime ordinario (1.260 totali) e -8 terapie intensive, scese a 97. I pazienti in isolamento domiciliare sono 15.479. Infine, sono stati effettuati 61.351 tamponi contro i 52.768 di ieri.

Confortanti i numeri di oggi, soprattutto per quanto riguarda i morti: solo 8 le vittime registrate nelle ultime 24 ore (è il minimo dall’inizio della pandemia), contro i 30 di ieri. Le vittime sono state 2 in Lombardia, 1 nel Lazio, 3 in Piemonte, 1 in Umbria e 1 in Liguria. Calano anche i nuovi casi (175 contro i 259 di ieri). Di questi, 77 sono stati registrati in Lombardia (il 44 per cento del totale), mentre 42 in Emilia-Romagna e 18 nel Lazio. Seguono Toscana (12) e Piemonte (11). Puglia, Friuli, Abruzzo, Umbria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata le Regioni con zero nuovi contagi. Il rapporto tra tamponi positivi e tamponi totali è dello 0,28 per cento.

