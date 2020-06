CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 17.638 persone attualmente positive, 34.708 morti e 187.615 guariti, per un totale di 239.961 casi, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 27 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,00 – Tensione Merkel-Conte sul Mes – Botta e risposta a distanza tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier italiano Giuseppe Conte. Intervistata da La Stampa, Merkel invita l’Italia a utilizzare il Mes: “Il fondo di solidarietà, il Recovery Fund, non può risolvere tutti i problemi, ma non averlo rafforzerebbe il problema. Una disoccupazione troppo forte in un Paese può avere un effetto esplosivo. I pericoli per la democrazia sarebbero a quel punto maggiori”. Quindi “l’Italia pensi ad attivare il Mes”, dice la cancelliera. Pronta la risposta di Conte: “Rispetto alle sue opinioni, non è cambiato nulla. Ma a fare i conti sono io, con il ministro Roberto Gualtieri, i ragionieri dello Stato e i ministri”. E aggiunge: “Ci stiamo predisponendo per un Recovery Plan italiano che presenteremo a settembre”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Scuole, accordo con le Regioni: ufficiale la riapertura il 14 settembre – Dopo le tensioni dei giorni scorsi, Regioni ed enti locali hanno espresso un parere positivo sulle linee guida del Ministero dell’Istruzione per la ripresa dell’attività scolastica a settembre. Le lezioni riprenderanno il 14 settembre seguendo il protocollo del Miu che prevede, tra le altre cose, ingressi in aula scaglionati e l’obbligo di distanza di un metro tra uno studente e l’altro. Qui tutte le regole

Il bollettino della Protezione Civile del 26 giugno– Al 26 giugno, secondo il bollettino quotidiano della Protezione civile, risultano essere 17.638 le persone attualmente positive in Italia (-665 rispetto al giorno precedente), a fronte di 34.708 morti (+30) e 187.615 guariti (+890). Sono 239.961 casi (+259) i casi di Covid-19 finora registrati. Prosegue il calo dei ricoveri: meno 156 in regime ordinario (1.356 totali) e meno 2 terapie intensive, scese a 105. I pazienti in isolamento domiciliare sono 16.177. Qui il bollettino

In tre Regioni l’indice Rt sopra l’1 – Sono tre le regioni con indice di contagio Rt sopra 1: il Lazio (1,24), che era già sopra la soglia la scorsa settimana, l’Emilia Romagna e la Lombardia, che salgono a 1,01 rispettivamente da 0,62 e 0,82. È quanto emerge dal report settimanale di monitoraggio di ministero della Salute e Iss. In generale, sono diverse le regioni con un Rt in salita: la Toscana sfiora l’1 a 0,96 (era a 0,74 una settimana fa), sale la Sicilia a 0,83 (da 0,72) e il Veneto è a 0,81 contro lo 0,69 di sette giorni fa. Rimane a zero l’Umbria, mentre la Calabria schizza da 0,04 a 0,43. In calo invece il Molise, da 0,35 a 0,09. Il Piemonte è a 0,69 (da 0,56), le Marche a 0,86 (da 0,59). La situazione continua a essere buona e l’indice Rt è sotto 1 su scala nazionale. Naturalmente persistono differenze nell’incidenza tra regione e regione. Sono presenti dei focolai anche di una certa rilevanza, che indicano che il virus in determinati contesti è in grado di circolare rapidamente. Ciò induce a mantenere i comportamenti adeguati e soprattutto identificare e contenere prontamente i focolai che dovessero insorgere come attualmente si sta facendo”. Così Gianni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, commentando i dati del monitoraggio settimanale di ministero e Iss.

Oms: “Come la Spagnola, giù in estate e poi ripresa feroce a settembre e ottobre”- Il comportamento tra l’andamento della pandemia di Coronavirus e quello della Spagnola secondo Guerra (Oms) è sostanzialmente identico finora: “Si sta comportando come avevamo ipotizzato” e “il paragone è con Spagnola che si comportò esattamente come il Covid: andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre e ottobre, facendo 50 milioni di morti durante la seconda ondata”. E questa è la risposta alla lettera di esperti che hanno parlato di “emergenza finita”.

Il virologo Crisanti: “L’Italia rischia nuove chiusure” – “La malattia si diffonde rapidamente e l’Italia rischia nuove chiusure”: è l’avvertimento del virologo Andrea Crisanti, direttore della microbiologia all’Università di Padova, in un’intervista rilasciata a Repubblica in cui fa il punto sull’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese e nel mondo. Sull’Italia, che non ha chiuso rapidamente, Crisanti dice: “Forse potevamo farlo prima, ma abbiamo agito bene sul lockdown. Per questo ora siamo in una situazione migliore di molti Paesi”. Da noi si rischia di dover prendere decisioni come in Germania? “Nessuno può dirlo ma ovviamente è nelle probabilità che succedano cose di questo genere”. Leggi la notizia completa

