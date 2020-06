Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus continua a causare migliaia di morti nel mondo. Sono ormai quasi 500mila le vittime, mentre i contagi sono oltre 9,8 milioni. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 27 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07,30 – Boom di contagi negli Usa – Negli Stati Uniti i contagi sono tornati a crescere, in alcuni casi – Florida e Texas – in modo esponenziale. In Texas le autorità hanno imposto la chiusura dei bar e di alcune attività ricreative all’aperto, mentre i ristoranti potranno operare con una capacità ridotta al 50%. In Florida sono stati registrati 8.942 nuovi casi nella sola giornata di ieri, battendo il precedente record giornaliero di 5.508 contagi segnato mercoledì scorso. Il governatore ha ordinato la chiusura dei bar ma si rifiuta di rendere obbligatorio l’utilizzo della mascherina in pubblico. I casi finora registrati negli Usa risultano essere 2,45 milioni, mentre i decessi sono 124.891 (dati Johns Hopkins University).

Ore 07,00 – Ue, manca l’accordo sull’apertura dei confini – Non c’è ancora un accordo fra i paesi dell’Unione europea sulla lista dei paesi extra-Ue ai quali aprire i confini a partire dal primo luglio. Al termine di una lunga riunione dei rappresentanti diplomatici dei 27 Stati membri, è stata messa a punto una lista con un ridotto numero di paesi, sulla quale i singoli paesi dovranno pronunciarsi entro questa sera alle 18. Se si raggiungerà una maggioranza qualificata, non ci sarà bisogno di ulteriori incontri, altrimenti sarà necessaria un’altra riunione degli ambasciatori, probabilmente lunedì. Sul tavolo spicca in particolare il dibattito sull’inserimento o meno nella lista di paesi come Cina e Stati Uniti. I viaggi “non essenziali” verso l’Unione europea sono vietati dalla metà di marzo. La misura sarà tolta in modo progressivo, privilegiando i turisti che vengono da paesi la cui situazione epidemiologica è simile o migliore rispetto a quella dell’Unione europea.

Oms: “Come la Spagnola, giù in estate e poi ripresa feroce a settembre e ottobre”- Il comportamento tra l’andamento della pandemia di Coronavirus e quello della Spagnola secondo Guerra (Oms) è sostanzialmente identico finora: “Si sta comportando come avevamo ipotizzato” e “il paragone è con Spagnola che si comportò esattamente come il Covid: andò giù in estate e riprese ferocemente a settembre e ottobre, facendo 50 milioni di morti durante la seconda ondata”. E questa è la risposta alla lettera di esperti che hanno parlato di “emergenza finita”.

Regno Unito, governo minaccia chiusura spiagge – Il governo britannico ha avvertito che è pronto a chiudere le spiagge del Regno Unito: è la reazione dopo che ieri, giovedì, in una giornata di forte calura con le temperature oltre i 30 gradi, migliaia di persone si sono riversate sulle spiagge in cerca di refrigerio ma senza rispettare la distanza fisica necessaria per evitare la diffusione del Coronavirus. Le spiagge di Bournemouth, Christchurch e Poole si sono affollate fino all’inverosimile, con persone in acqua e migliaia sulle spiagge. Di qui la reazione irritata del governo: il ministro della Salute, Matt Hancock, ha fatto presente di avere “il potere” di chiudere le spiagge: “Sono riluttante a usarlo perché abbiamo avuto un confino molto duro e voglio che tutti si godano il sole. Ma la chiave per farlo è rispettare le regole”

Nuovi focolai in Piemonte, tra frontalieri ossolani con la Svizzera – Preoccupazione per due nuovi focolai di Covid-19 scoperti in Ossol0a, Piemonte. Entrambi sono riconducibili al mondo dei frontalieri. A confermarlo è l’Asl del territorio Verbano-Cusio-Ossola (Vco). Si tratterebbe di 13 persone contagiate in tutto. A trasmettere la malattia sembra siano stati due lavoratori a loro volta contagiati oltre confine: uno lavora in Vallese, l’altro in Ticino. “Nel caso del frontaliere impiegato in Canton Vallese – spiegano dall’Asl – ci sono tra i contatti due persone con sintomi lievi e 6 asintomatici, mentre per il fcorontaliere del Canton Ticino abbiamo una persona ricoverata in ospedale con condizioni non gravi del quadro clinico e i contagi sono in tutto 5”. Dall’Asl Vco fanno anche sapere che per circoscrivere i due focolai si stanno eseguendo numerosi tamponi sia sui familiari sia sui contatti delle persone interessate.

Il Messico supera i 200mila casi e i 25mila morti – Il Messico ha superato i 200.000 casi confermati e 25.000 morti per COVID-19, dopo aver riportato 6.104 nuove infezioni e 736 morti nell’ultimo giorno.Dall’inizio della pandemia, il Messico ha accumulato 202.951 casi e 25.060 morti; e in tre settimane sono raddoppiati sia i contagi che i decessi.Attualmente, il Messico si colloca all’undicesimo posto nel mondo con il maggior numero di casi di COVID-19 ed è il settimo Paese con più decessi dall’inizio della pandemia.Dal 1 giugno, in Messico le attività vengono svolte sulla base di un semaforo epidemiologico che determina quelle consentite e quelle ancora vietate.Il semaforo ha quattro colori: rosso per il massimo rischio (in vigore in 17 stati), arancione per alto rischio (in vigore in 15 entità), giallo per rischio medio e verde per rischio basso.

