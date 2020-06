Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’emergenza Coronavirus in Italia è sempre più economica e sempre meno sanitaria, sebbene i contagi e i decessi non si sono ancora azzerati del tutto. Ad oggi sono 21.543 le persone attualmente positive, a fronte di 34.561 morti e 181.907 guariti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 20 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Fase 3: Lazio, da oggi ok sale scommesse, da 1 luglio concerti entro limiti dpcm. Da oggi nel Lazio ripartono le attività nelle sale scommesse ma “non è comunque consentito l’utilizzo delle apparecchiature (giochi, terminali ed apparecchi Vlt/Awp), al fine di evitare assembramenti di persone”, mentre dal primo luglio sono consentite le attività di sale bingo, sale slot e sale giochi. E sempre dal primo luglio ok agli spettacoli aperti al pubblico come i concerti e poi a fiere, congressi, e cerimonie, “consentite secondo un numero di spettatori o presenti anche superiore ai limiti di spettatori previsti dal Dpcm del governo in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, secondo le modalità determinate dagli organizzatori dell’evento, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza”. È quanto prevede la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Rezza: “Situazione buona, focolai sotto controllo” – “La situazione epidemiologica nel Paese resta buona, anche se si è registrato un lieve aumento dell’incidenza di nuovi casi in alcune aree del Paese, dovuto per lo più a una maggiore attività di screening. Si sono verificati alcuni focolai, che però attualmente risultano sotto controllo”. Lo dichiara il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, commentando i dati emersi report settimanale di monitoraggio della Fase 2 del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. “È necessario – aggiunge Rezza – che i cittadini rispettino le misure di distanziamento sociale e che le autorità sanitarie intervengano prontamente per identificare nuovi focolai e mantenerli sotto controllo”.

Merkel: “Italia non potrà ricevere fondi prima del 2021” – I soldi previsti dal Recovery Fund “dovranno fluire rapidamente” verso i Paesi più colpiti dalla pandemia del Coronavirus, ma questo, stando alle stime del governo tedesco, “sarà possibile al più presto all’inizio del 2021”. Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel a Berlino, aggiungendo che “per motivi giuridici non è possibile versare prima il denaro a Paesi come l’Italia”. Questo anche perché i Parlamenti nazionali dovranno ratificare le deliberazioni prese dall’Ue. Inoltre, al vertice Ue non è stato ancora deciso se gli aiuti fluiranno in forma di sovvenzioni o di crediti, ha spiegato ancora la cancelliera. “Ma nessuno ha messo in dubbio la costruzione del piano, ossia che la Commissione possa acquisire titoli dal mercato”, ha sottolineato Merkel. Si tratta anche di valutare la situazione burocratiche, per vedere “se si sia in grado di agire nel modo più rapido possibile”. Tra le priorità del piano, Merkel ha citato “quelle del futuro, ossia la digitalizzazione e della difesa del clima” (Qui tutti i dettagli).

Ore 13,50 – Silvestri: “Ritirata continua, negarlo è sciocchezza” – “La ritirata continua? Certo che sì, e se qualcuno dice di no, sappiate che sta dicendo una sciocchezza. Perché se è vero che i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 5 unità (passando da 163 a 168, siamo al 4.1% del valore di picco, e vedremo domani come vanno), i ricoveri ospedalieri totali sono scesi da 3.113 a 2.867 (quindi di altre 246 unità), mentre i casi attivi totali sono scesi da 23.925 a 23.101 (quindi di altre 824 unità). Questi ultimi dati dimostrano come in Italia ci siano sempre meno malati di COVID-19 e sempre meno persone positive al test per SARS-CoV-2”. Lo scrive sul suo profilo Facebook il virologo Guido Silvestri.

