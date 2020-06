Consiglio europeo di oggi sul Recovery Plan, le ultime notizie: diretta

A poco meno di un mese dall’ultimo incontro, quello che ha dato il via libera alla proposta di un Recovery Fund per tirar fuori i Paesi dell’Unione europea dalla crisi economica causata dal Coronavirus, il Consiglio europeo si riunisce nuovamente oggi, venerdì 19 giugno 2020, in videoconferenza a partire dalle ore 10. I 27 capi di Stato e di Governo iniziano così a discutere sulla proposta avanzata dalla Commissione Europea sul Recovery Plan, o Next Generation Eu, che prevede 500 miliardi di trasferimenti e 250 miliardi di prestiti, oltre a un Quadro finanziario pluriennale da 1.100 miliardi. L’incontro, come sottolineato qualche giorno fa dal premier Giuseppe Conte durante la sua informativa alla Camera e al Senato, non sarà decisivo, ma solo consultivo: troppo complessa la proposta perché venga elaborata in così poco tempo e soprattutto troppo difficile stringere accordi bilaterali in videoconferenza. Di seguito, le ultime notizie sul Consiglio europeo di oggi.

Consiglio europeo sul Recovery Plan, le ultime notizie

Ore 10,10 – Iniziato il Consiglio europeo sul Recovery Plan in videoconferenza

Ore 09,50 – Michel: “Risultato è responsabilità comune” – “Abbiamo una responsabilità collettiva di fornire risultati. I leader del Consiglio Europeo discuteranno il nostro bilancio di lungo periodo e il piano per la ripresa per combattere il Covid 19. Ora è tempo di impegnarsi”. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, prima dell’avvio della videoconferenza sul Recovery Fund e il bilancio 2021-2027 dell’Ue.

Ore 09,00 – Tra circa un’ora inizierà il Consiglio europeo: i 27 capi di Stato e di Governo si collegheranno in videoconferenza per iniziare a discutere sul pacchetto di misure per contrastare la crisi economica dovuta alla pandemia da Coronavirus e dal conseguente lockdown.

Le posizioni in campo

Nessuno degli Stati membri si è opposto apertamente alla proposta della Commissione europea, composta da ben 22 testi legislativi. Tuttavia, molti hanno intenzione di considerare l’idea dell’organo esecutivo dell’Unione europea come una base su cui costruire un nuovo negoziato, soprattutto i Paesi che finora si sono dimostrati più scettici su una condivisione del rischio (Olanda, Austria, Danimarca e Svezia, ma anche l’Ungheria). Il Paese che appare più “duro” da convincere è proprio l’Olanda, contraria soprattutto ai trasferimenti e che preferirebbe procedere con dei prestiti.

Non mancano quindi divergenze significative, che nell’incontro di oggi devono trovare una sintesi. Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel le ha proprio elencate: “la dimensione e la durata dei vari elementi del Recovery Plan”, il “modo migliore di allocare gli aiuti e la questione dei prestiti e dei trasferimenti”, le questioni “legate alla condizionalità e alla governance”, la dimensione e il finanziamento dell’Mff, “incluse le risorse proprie e i rebates”, gli sconti ai contributi al bilancio Ue di cui godono tuttora alcuni Paesi.

Tutti, però, sono d’accordo sull’urgenza di adottare dei provvedimenti in grado di contrastare una crisi senza precedenti, che secondo le stime porterà a una recessione del 7 per cento nel 2020, il doppio di quella avvenuta nel 2009 dopo la crisi. L’obiettivo, annunciato da Michel, è dunque quello di arrivare già oggi a un pacchetto di misure da negoziare, in vista di un accordo definitivo che dovrebbe arrivare comunque prima della pausa estiva. Non si conosce ancora la data del prossimo Consiglio europeo, si spera quello decisivo: ciò che si sa è che dovrà essere in presenza, a Bruxelles. Potrebbe avvenire il 9 o il 17 luglio.

Cos’è il Recovery Fund

Il Recovery Fund sarebbe un un nuovo fondo da istituire a livello comunitario, gestito dalla Commissione europea o, in alternativa, dalla Banca europea per gli investimenti (Bei). Il fondo raccoglierebbe sul mercato 1.000 o 1.500 miliardi di euro attraverso l’emissione di obbligazioni, i cosiddetti Recovery bond (o Ursula bond, dal nome della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen). Questi bond sarebbero garantiti dal bilancio europeo del settennato 2021-2027 incrementato con nuove contribuzioni dirette da parte degli Stati membri. Le somme così raccolte sarebbero poi girate ai singoli Stati tenendo conto del livello di gravità di ciascuna situazione a causa del Coronavirus: in altre parole, i paesi più in difficoltà a causa del Coronavirus (come Italia e Spagna) riceverebbero più risorse di altri. Il Recovery Fund è una sorta di compromesso tra la posizione di chi è favorevole a una mutualizzazione dei debiti a livello europeo (Italia e Spagna in primis, ma anche Francia) e chi è rigidamente contrario a una condivisione dei rischi (Germania, Olanda e i Paesi baltici).

