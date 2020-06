Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono circa 8,5 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo, a fronte di oltre 450mila decessi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 19 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Argentina, 2 mila casi in un giorno, ai massimi – L’Argentina ha registrato nelle ultime 24 ore 1.958 casi di coronavirus, con un totale di 37.510 contagi, mentre 35 persone hanno perso la vita, portando il totale a 948. In entrambi i casi, si tratta delle cifre più alte registrate in un giorno, quindi i numeri mostrano che il Paese sta attraversando il momento peggiore dall’inizio della pandemia.

Germania, 7mila persone in quarantena a causa del focolaio nel mattatoio – Nuovo focolaio di Coronavirus in Germania, precisamente nella città di Gütersloh, nel Nord Reno-Vestfalia: la nuova ondata di contagi, al momento ben 657, si è generata all’interno di un mattatoio. La struttura è gestita da Tönnies, una grande azienda tedesca del settore della carne. In poche ore si è sollevato un vero e proprio caso nel Paese, con i funzionari regionali costretti a convocare una conferenza stampa per spiegare l’accaduto e cercare di tranquillizzare i cittadini . Leggi la notizia completa.

Bce: “Pronti a ogni azione e a uso tutti strumenti per ripresa” – Il Consiglio direttivo della Bce “ribadisce il massimo impegno a intraprendere ogni azione necessaria nell’ambito del proprio mandato per sostenere tutti i cittadini dell’area dell’euro nell’attuale fase di estrema difficoltà”. Lo si legge nell’ultimo bollettino economico della Bce. Ciò – si spiega – attiene innanzitutto al ruolo svolto dal Consiglio direttivo “nell’assicurare che la politica monetaria sia trasmessa a tutti i settori dell’economia e a tutti i paesi, nel perseguimento del mandato della Bce di preservare la stabilità dei prezzi”. Il Consiglio direttivo resta quindi “pronto ad adeguare tutti i propri strumenti, nella maniera che riterrà opportuna, per assicurare che l’inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria”. Insieme al considerevole stimolo di politica monetaria già in atto, spiegano gli esperti, “le decisioni del Consiglio direttivo sosterranno le condizioni di liquidità e finanziamento nell’economia, contribuiranno al flusso del credito a favore di famiglie e imprese e al mantenimento di condizioni finanziarie favorevoli per tutti i settori e in tutti paesi, al fine di sorreggere il recupero dell’economia dalle ripercussioni del Coronavirus”.

