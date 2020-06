Si rivedono dopo la quarantena in un locale: 15 amici contraggono il Coronavirus

Gruppo di amici positivi al Coronavirus

Un gruppo di una quindicina di amici si sono rivisti per la prima volta in un locale dopo il lockdown. Volevano trascorrere una serata insieme dopo il lungo isolamento imposto dal Coronavirus. Ma proprio in quell’occasione hanno contratto il Covid 19.

È successo in Florida, negli Stati Uniti, in un pub di Jacksonville Beach, città costiera a ovest del capoluogo della contea di Duval. Dopo la reunion tra amici una di loro, Erika Crisp, ha iniziato a sentirsi male per poi scoprire di essere positiva al Coronavirus. Successivamente i sintomi del Covid si sono manifestati anche tra gli altri amici che hanno scoperto di essere infetti. Anche 7 membri dello staff del pub hanno contratto il virus. Il locale è stato chiuso per la sanificazione.

