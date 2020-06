Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’emergenza Coronavirus in Italia è sempre più economica e sempre meno sanitaria, sebbene i contagi e i decessi non si sono ancora azzerati del tutto. Ad oggi sono 23.101 le persone attualmente positive, a fronte di 34.514 morti e 180.544 guariti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 19 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Nel Lazio l’indice Rt torna superiore a 1. Assessore D’Amato: “Effetto dei focolai” – Nel Lazio l’indice di contagio Rt torna superiore a 1, varcando così nuovamente la soglia di rischio secondo i parametri stabiliti dall’Istituto Superiore di Sanità. Il dato si spiega con l’esplosione di due focolai nei giorni scorsi, uno all’ospedale San Raffaele e l’altro in un palazzo del quartiere Garbatella. L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha però spiegato che si tratta di un aumento fisiologico (proprio per effetto dei due focolai) e che non c’è da preoccuparsi: “Questo dato era inevitabile – ha dichiarato D’Amato – poiché è causato dai focolai ormai chiusi nella città di Roma. Sarebbe stato grave l’inverso poiché significava la non tempestiva delimitazione di tutti i casi dei focolai”.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

L’Iss: tracce di Covid già a dicembre 2019 nelle acque di scarico di Milano e Torino – Nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus a dicembre 2019. Lo dice uno studio in via di pubblicazione dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) realizzato attraverso l’analisi di acque di scarico raccolte in tempi antecedenti al manifestarsi dell’epidemia in Italia. Leggi qui la notizia completa.

Il bollettino del 18 giugno – Secondo il bollettino del 18 giugno fornito dalla Protezione Civile, sono 23.101 le persone attualmente positive (-824 rispetto al giorno precedente), 34.514 i morti (+66) e 180.544 i guariti (+1.089), per un totale di 238.159 casi (+333). Sono 2.867 (-246) i ricoverati in ospedale, 168 (+5) le persone che necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 20.066 persone (-583) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino della Protezione Civile.

Mattarella vede Conte in vista del Consiglio Ue: “Servono risposte in tempi rapidi” – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale il premier Giuseppe Conte e alcuni membri del governo in vista del Consiglio Europeo di oggi. Il Capo dello Stato ha espresso la sua soddisfazione per i passi fatti dal governo in ambito europeo, ma anche sottolineato che c’è la necessità di dare risposte concrete e in tempi rapidi all’impiego dei fondi europei. Leggi qui la notizia completa.

L’Oms attacca i tifosi del Napoli dopo i festeggiamenti per la Coppa Italia: “Sciagurati” – L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) è intervenuta nella polemica legata ai festeggiamenti di mercoledì sera dei tifosi del Napoli, che hanno esultato senza mascherine e assembrandosi clamorosamente nelle piazze della città per la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus. “Sciagurati, fa veramente male vedere queste immagini”, ha commentato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Oms, intervistato da Agorà, su Rai 3.

