CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono circa 8,5 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo, a fronte di oltre 450mila decessi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 20 giugno 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – In Cina 27 nuovi contagi di cui 22 a Pechino. La Cina conta 27 nuovi contagi da Covid-19 nella giornata di ieri, 22 dei quali nella capitale, Pechino, dove si è sviluppato un focolaio al mercato all’ingrosso di generi alimentari Xinfadi, nel distretto sud-occidentale di Fengtai. Dall’11 giugno scorso, quando è emerso il primo caso di contagio a Pechino dopo quasi due mesi a quota zero, sono 205 i casi di contagio confermati nella capitale cinese. Secondo l’ultimo aggiornamento della Commissione Nazionale per la Sanità, risultano anche quattro casi di contagio provenienti dall’estero e uno sviluppato localmente nella provincia dello Hebei, limitrofa a Pechino, mentre i nuovi casi asintomatici, conteggiati a parte rispetto al totale, sono sette. Dall’inizio dell’epidemia sono 83.352 i casi confermati di persone che hanno contratto il coronavirus in Cina e il numero di morti rimane fermo a quota 4.634.

Spagna vede al rialzo numero vittime: 28.315 – La Spagna registra il decesso di altre due persone contagiate dal Coronavirus e 154 nuovi casi, ma intanto rivede al rialzo il bilancio delle vittime, che ora sono 28,315. Alla nuova cifra si arriva con 1.777 decessi in più rispetto al dato diffuso 12 giorni fa di 27.136. Quel totale, però, era stato congelato dopo una variazione del metodo di calcolo.

Oms: “Record casi, virus si diffonde ancora rapidamente” – Il Coronavirus “si sta diffondendo ancora rapidamente, p ancora mortale e la maggiora parte delle persone è ancora vulnerabile”. È l’avvertimento lanciato nel briefing quotidiano dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. “La pandemia accelera” tanto che “ieri sono stati riportati 150mila nuovi casi di contagio, il più alto aumento giornaliero finora”. “Il mondo è in una nuova e pericolosa fase. Molte persone sono comprensibilmente ansiosi di riaprire le loro società e le loro economie”, ma il direttore generale dell’Oms rinnova l’appello a “continuare a rispettare il distanziamento sociale, coprire naso e bocca quando si tossisce e indossare la mascherina quando è appropriato”.

Coronavirus, ultime notizie | Arabia Saudita: superati 150mila casi – Il numero di casi di Coronavirus in Arabia Saudita ha superato quota 150mila dopo che per 10 giorni si è registrato un forte incremento nei contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati 4.301 i soggetti risultati positivi al Covid-19 per un totale di 150.292 contagi dall’inizio dell’epidemia e 1.184 morti.

Regno Unito abbassa allerta a livello 3: “Calo costante” – Il livello di allerta Coronavirus in Gran Bretagna è stato abbassato da 4 a 3, il che significa che il Covid-19 è ancora in circolazione ma il contagio non è più “alto o in aumento esponenziale”.

Africa: superati i 275mila casi, oltre 7mila le vittime – Il numero totale dei casi positivi al nuovo Coronavirus in Africa è arrivato a 275.327 secondo quanto riportato oggi dai Centri per il controllo delle malattie del continente. Secondo gli ultimi dati, in Africa il numero dei decessi totali è salito a 7.395 e le guarigioni sono arrivate a 125.316.

