Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia continuano le polemiche sull’imminente riapertura delle scuole e sulla recente chiusura delle discoteche, dopo che il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei gestori contro l’ordinanza del governo. Intanto, si registra un nuovo aumento dei casi di Coronavirus: 642 i contagi nell’ultimo giorno, dato che porta a 255.278 il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia. L’epicentro del Covid-19 nel mondo resta tra Stati Uniti e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 20 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 09,30 – Ricciardi: Stadi aperti? “Per ora no” – Quando si tornerà allo stadio? “Dipende dalla circolazione del virus, se la controlliamo possiamo pensare di riaprire le manifestazioni di massa in una maniera controllata ma con questi numeri non lo possiamo ancora fare”. Lo ha detto Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, ospite ad Agorà su Rai 3, ricordando che al momento “le partite di calcio si possono svolgere solo senza pubblico”.

Ore 08,30 – L’infettivologo Bassetti: “90% casi asintomatici, non sono malati” – L’infettivologo Matteo Bassetti smorza l’allarmismo sulla crescita dei contagi da Coronavirus in Italia: “Almeno il 90 per cento di questi pazienti, positivi al tampone, sono asintomatici. Il che significa che non sono malati. Ma devono essere, comunque, messi in quarantena”, spiega in una intervista al Corriere della Sera. Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infetive dell’Ospedale San Martino di Genova, sottolinea anche il dato relativo alla mortalità: “Nei mesi di marzo, aprile, maggio al San Martino di Genova avevamo una mortalità dell’11% nei pazienti ricoverati. Ora è zero”.

Ore 07,30 – Scuola, non c’è accordo sulle linee guida, Boccia: “Decide il governo” – “Il Cts fa il proprio lavoro, le linee guida vengono messe sul tavolo del ministro della Salute e ci sono delle mediazioni coi ministri competenti. Finché non c’è un accordo non ci sono le linee guida. La decisione definitiva la prende il governo nella sua interezza”. Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, nella serata di ieri, al termine di una giornata di vertici sulla riapertura delle scuole che non hanno portato ancora a una intesa sulle linee guida a adottare. Il Comitato tecnico-scientifico ha elaborato un piano che prevede, in caso di positività di un alunno, la messa in quarantena dell’intera classe, ma nel governo c’è chi spinge per un alleggerimento della misura.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Scuola: Cts, garantire distanziamento, priorità è la ripartenza – Rimane necessaria la distanza tra gli alunni di almeno un metro. È previsto un supporto di medici di famiglia e pediatri per gestire al meglio la sicurezza, mentre i nuovi banchi arriveranno a partire dall’8 settembre, in gran parte a ottobre. Infine, nessun rischio di eventuali responsabilità penali per i presidi. Questi i punti salienti della riunione di mercoledì 19 agosto del Comitato tecnico-scientifico sulla riapertura delle scuole. “La ripartenza di tutte le scuole il prossimo 14 settembre – sottolinea il Cts in un comunicato – rappresenta una priorità assoluta per il Paese. Per il raggiungimento di questo obiettivo stanno lavorando, in maniera continuativa, sinergica e coordinata sia i Ministeri ad essa particolarmente interessati (Ministero dell’Istruzione e della Salute), sia il Commissario Straordinario per l’Emergenza, sia il Comitato Tecnico- Scientifico, che oggi si sono riuniti in un apposito incontro in vista della ripresa”. Nella riunione, si spiega, è stato confermato il precedente parere del Comitato del 12 agosto, in cui si sottolineava che la misura del distanziamento fisico, inteso come distanza minima di un metro tra le rime buccali degli alunni, rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico. “È stato ribadito l’obiettivo di garantire quanto prima in tutte le scuole il necessario distanziamento interpersonale. A tal proposito – spiega il Cts – è stato riconosciuto il grande lavoro già fatto, in un’ottica di prevenzione, sulla logistica infrastrutturale, nonostante le note problematiche di edilizia scolastica presenti in determinate realtà territoriali frutto di anni di scarsa attenzione al settore dell’istruzione”.

Il bollettino della protezione civile – È di 15.360 (+271) persone positive, 35.412 (+7) morti, 204.506 (+364) guariti, per un totale di 255.278 (+642) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile mercoledì 19 agosto. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 71.095 tamponi a fronte dei 53.976 test effettuati nella giornata di ieri. Qui il bollettino

La Maddalena, 21 positivi su 300 test – Salgono a 21 i casi di positività al Coronavirus nel resort di Santo Stefano, nell’arcipelago di La Maddalena. Mercoledì 19 agosto sono 300 i tamponi già processati sui 470 effettuati in seguito all’allerta scattata dopo il contagio di un lavoratore stagionale della struttura alberghiera. Vacanzieri e personale sono bloccati nel resort, costretti a non muoversi in attesa degli esiti definitivi di tutti i test. I restanti risultati dovrebbero arrivare dopo le 14.

Discoteche chiuse, Tar Lazio respinge ricorso dei gestori dei locali – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso Silb-Fipe, associazioni delle imprese dell’intrattenimento da ballo e spettacolo, che si sono opposte alla decisione del Governo di chiudere tutte le discoteche a causa dell’impennata di casi di Coronavirus. Niente da fare per i gestori dei locali, dunque, che continueranno a rimanere chiusi per quel che riguarda tutte le “attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati”, come previsto dall’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza (Leggi la notizia completa).

Conte: “Confido che il Mes resti un indebitamento superfluo” – Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha frenato sull’impiego dei fondi del Mes per le spese sanitarie legate al Coronavirus. “Ricordo che si tratta pur sempre di soldi presi a prestito”, ha spiegato in un’intervista al Fatto Quotidiano, “confido che i flussi di cassa rendano superfluo quest’ulteriore indebitamento, anche in considerazione dei fondi del piano Sure già attivato e del Recovery Fund”. “Se mai il quadro di finanza pubblica imponesse valutazioni differenti, state pur certi che andremo in Parlamento e ne discuteremo in piena trasparenza”, ha aggiunto il premier a proposito del Meccanismo europeo di stabilità.

Leggi anche: 1. Basta, la scuola deve riaprire! Certo, ma siamo sicuri di avere un piano adeguato che tuteli i nostri figli? 2. La discoteca accusata di essere focolaio Covid in Toscana: “Rispettiamo ordinanza ma restiamo aperti” 3. Discoteche chiuse, il Tar Lazio respinge il ricorso dei gestori dei locali: no alla riapertura 4. Santanché a TPI: “La mia discoteca resta aperta, l’unica cosa vietata è ballare”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Gioele, il padre: “5 ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi” Giuseppe Di Bello, chi è l’ex carabiniere che ha trovato i presunti resti di Gioele Mondello Gioele, l’ex carabiniere autore del ritrovamento: “L’ho trovato dove altri non hanno cercato. Un dono di Dio”