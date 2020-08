Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 22 milioni i casi di Coronavirus registrati finora nel mondo: la pandemia – che ha provocato ad oggi poco meno di 790mila morti – ha il suo epicentro in questa fase tra Stati Uniti e Brasile, mentre l’Italia è il 17esimo paese più colpito (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 20 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 09,30 – Germania, record di casi da aprile – La Germania ha registrato 1.707 nuovi casi di infezione da Coronavirus nelle ultime 24 ore, il numero più alto da aprile, secondo i dati ufficiali diffusi oggi. Le statistiche dell’istituto di sorveglianza epidemiologica Robert Koch portano il numero totale di casi dall’inizio della pandemia a 228.621, confermando ulteriormente la crescita dell’epidemia osservata nel Paese nelle ultime settimane.

Ore 07,15 – In Usa 5,5 milioni di casi e quasi 173mila morti – Gli Stati Uniti hanno raggiunto il numero di 5.524.398 casi confermati di Covid-19 e di 172.965 morti, secondo le stime della Johns Hopkins University. I nuovi contagi contabilizzati nelle ultime 24 ore sono 43.911 e il numero dei decessi registrati in un giorno è pari a 1.286. Lo Stato di New York non è più quello con il maggior numero di contagi, ma rimane il più colpito in termini di vittime, pari a 32.865. Nella sola città di New York, i decessi complessivi sono 23.642

Coronavirus, cresce mutazione più infettiva ma meno letale – Una mutazione sempre più comune del nuovo Coronavirus trovato in Europa, Nord America e parti dell’Asia potrebbe essere più contagiosa ma sembra essere meno mortale. Queste le conclusioni del medico di malattie infettive Paul Tambyah, consulente presso l’Università Nazionale di Singapore e presidente dell’International Society of Infectious Diseases. “Le prove – spiega Tambyah – suggeriscono che la proliferazione della mutazione D614G in alcune parti del mondo ha coinciso con un calo dei tassi di mortalità, il che potrebbe implicare che il virus sia meno letale”. L’esperto sostiene che la maggior parte dei virus tende a diventare meno virulenta a seguito delle numerose mutazioni. “È nell’interesse del virus – continua lo scienziato – infettare più persone, ma allo stesso tempo evitare di provocare il decesso dell’ospite, dato che la sopravvivenza di quest’ultimo assicura nutrimento e riparo al parassita”. Secondo i risultati di alcuni studi, il ceppo D614G sarebbe fino a 10 volte più contagioso e i vaccini attualmente in fase di sviluppo potrebbero non essere efficaci contro questa mutazione, ma non tutti gli esperti concordano con tali conclusioni.

Spagna, record di contagi da fine maggio – La Spagna ha registrato nelle 24 ore tra martedì e mercoledì altri 3.715 casi di Coronavirus, un dato che non si vedeva dalla fine di maggio.

Cuba annuncia il proprio vaccino: via ai test clinici – Cuba ha annunciato che inizierà la settimana prossima le sperimentazioni cliniche del proprio vaccino contro il Coronavirus. I test dureranno fino all’inizio del 2021, secondo quanto riporta il Registro pubblico cubano delle sperimentazioni cliniche. Sviluppato dall’istituto statale Finlay Vaccine, il farmaco si chiamerà Soberana 01 e sarà applicato in due dosi iniettate per via intramuscolare. Ulteriori dettagli sulla natura del vaccino non sono stati specificati. La sperimentazione clinica, che coinvolgerà 676 persone di età compresa tra i 19 e gli 80 anni, sarà articolata in due fasi, la prima delle quali prenderà il via lunedì prossimo. Il centro statale ha fissato l’11 gennaio 2021 come data di conclusione dei test.

Germania, 1.510 nuovi contagi: record da maggio – La Germania supera il tetto dei 1500 nuovi casi di contagio da Coronavirus in un giorno: è il numero alto da oltre tre mesi. Come riferisce il Robert Koch Institut, nelle 24 ore sono state segnalate 1510 nuove infezioni. L’ultima volta che si era raggiunto un dato superiore è stato il primo maggio scorso, con 1636 casi. Il picco più alto di infezioni era di inizio aprile, quando venivano registrati circa 6000 contagi giornalieri. La successiva flessione delle infezioni da Covid-19 è terminata a fine luglio, quando la curva dell’epidemia è tornata progressivamente a risalire. Sempre a quanto riferisce il centro epidemiologico nazionale, la maggior parte dei nuovi contagi è legato ai rientri dei tedeschi dall’estero: stando all’Rki, il 39% delle persone che negli ultimi sette giorni sono risultate positive al Covid hanno indicato un Paese estero come luogo in cui si è verificata l’infezione. La settimana precedente, aggiunge il Koch Institut, era del 34% il numero delle persone che si erano contagiate durante le vacanza, quella prima ancora era il 21%

“Il Covid si trasmette nell’aria fino a 5 metri” – Uno studio dell’università della Florida ha dimostrato che alcune particelle di Coronavirus che rimangono in aria consentono la trasmissione della malattia con una distanza fino a quasi 5 metri. “Si tratta di una prova inequivocabile della presenza di virus infettivi negli aerosol – afferma Linsey Marr, esperta nella diffusione aerea di virus non direttamente coinvolta nel lavoro – la distanza considerata è nettamente maggiore rispetto al metro consigliato dagli esperti per ridurre la diffusione” (Leggi la notizia).

