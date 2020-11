Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Non si arresta l’epidemia di Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 709.335 persone, provocando 38.826 morti. Oggi, intanto, sono attese le nuove misure anti-Covid decise dal governo. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 2 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.30 – Ipotesi chiusure diversificate: scontro Governo-Regioni – Negozi chiusi alle 18, chiusura dei centri commerciali nel fine settimana, stretta nella circolazione fra le regioni, coprifuoco e scuole superiori in didattica a distanza, musei chiusi. Sono alcune delle proposte su cui si sta ragionando per le regioni con un alto indice di contagio. Per il resto del territorio nazionale le misure restrittive sarebbero più light. E’ questa l’ipotesi sul tavolo del governo in vista della nuova stretta anti-covid che dovrebbe essere contenuta in un dpcm che il premier Giuseppe Conte dovrebbe illustrare domani alle Camere per poi firmarlo in serata. Ma la complessità delle decisioni e le distanze tra governo e regioni potrebbe far slittare il varo del decreto a martedì. Il dibattito più acceso è quello con le regioni che chiedono di varare uno schema valido a livello nazionale mentre il governo preferirebbe uno schema con chiusure differenziate in base alla situazione del contagio. Le Regioni, che con Anci e Upi incontreranno nuovamente il governo domani mattina alle 9, chiedono misure nazionali e la chiusura dei negozi alle 18. I governatori, con il presidente della Conferenza delle regioni, hanno spiegato che “più ci sono misure nazionali più è possibile dare un senso di uniformità” all’azione contro la pandemia. Il premier invece frenerebbe all’idea di una chiusura nazionale e propone misure regionali in base agli indici Rt. Ufficialmente la Conferenza delle Regioni ha definito “decontestualizzati, estrapolati, in qualche caso anche travisati” i passaggi dei presidenti delle Regioni. I quali oggi non hanno però contribuito a rasserenare il clima del dibattito con dichiarazioni pubbliche, a cominciare da quella di Giovanni Toti, poi corretta, sulla necessità di tutelare gli anziani definiti però “improduttivi”.

Ore 07.00 – Franceschini: “Chiuderanno anche i musei” – “Per fermare il contagio bisogna limitare i contatti tra le persone. Le sale sono luoghi di possibile contagio e quando vai a chiudere quel tipo di luoghi non devi guardare la gerarchia dell’importanza. Hanno detto che in europa non l’ha fatto nessuno, ora molti paesi in Europa stanno facendo le stesse scelte”. Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e capodelegazione Pd al governo Dario Franceschini a Che Tempo che fa, su Rai 3. “Mi sono chiesto perchè quando i teatri e i cinema sono stati chiusi a febbraio o marzo non c’è stata la stessa protesta, probabilmente perchè allora guardavamo le terapie intensive, ma se la curva non migliora arriveremo presto alla saturazione die posti in ospedale”, ha aggiunto Franceschini. “Con i passi avanti che faremo chiuderanno anche i musei”, ha concluso.

Ore 06.30 – Festa extracomunitari a Napoli, polizia aggredita – La polizia a Napoli è intervenuta per la segnalazione di una festa in un circolo in via Michele Morelli, nella zona del borgo di San Antonio Abate, dove c’erano almeno 200 persone, in maggioranza extracomunitari di colore. Gli agenti sono stati aggrediti, non è chiaro se perché era in corso una lite o perché la festa veniva così interrotta, dato che era un assembramento proibito dalle norme anti-contagio. In ausilio alla prima volante, sono arrivate altre voltanti e gli agenti del Reparto Mobile. Alcune persone sono state fermate e portate nella vicina caserma Raniero per essere identificate. Secondo quanto si è appreso, ci sarebbero anche poliziotti contusi o feriti.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino – È di 378.129 persone attualmente positive (+26.743), 38.826 morti (+208), 292.380 guariti (+2.954), per un totale di 709.335 casi (+29.907), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 378.129 attualmente positivi, 18.902 (+936) sono ricoverati in ospedale, 1.939 (+96) necessitano di terapia intensiva, mentre 357.288 (+25.711) si trovano in isolamento domiciliare. Diminuiscono rispetto a ieri sia i nuovi casi (oggi 29.907, ieri 31.758), che i morti (oggi 209, ieri 297). Un decremento influenzato anche dal numero minore di tamponi effettuati nell’ultimo giorno: 183.457 contro i 215.886 di ieri. Più o meno stabili gli incrementi dei ricoveri ospedalieri: i ricoveri ordinari aumentano di 936 unità (ieri erano stati 972), mentre le terapie intensive di 96 unità (ieri erano state 97). Per quanto riguarda le Regioni, invece, quella che registra il maggior incremento è sempre la Lombardia con 8.607 nuovi casi, seguita dalla Campania con 3.860, dalla Toscana con 2.379 e dal Lazio con 2.351. Sopra i 2mila nuovi contagi anche Veneto e Piemonte, mentre in Sicilia si registrano 1.095 casi.

Emilia-Romagna, positivo il governatore Bonaccini – Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini è positivo al Coronavirus: ad annunciarlo una nota della Regione, che spiega che il governatore ha effettuato il tampone in mattinata in via precauzionale in vista di appuntamenti istituzionali già in agenda. “Asintomatico, Bonaccini è ora in isolamento domiciliare da dove porterà avanti regolarmente l’attività di governo regionale nei prossimi giorni”, conclude la nota. Qui tutti i dettagli.

Salerno, donna muore di Covid in ospedale: parenti aggrediscono medico – Un medico dell’ospedale di Salerno è stato aggredito verbalmente dai familiari di una paziente deceduta. L’anziana è risultata positiva al Covid. I sanitari hanno comunicato la notizia ai familiari che avrebbero voluto restare accanto al proprio caro. Ma la positività della donna non lo avrebbe reso possibile. Diniego che ha scatenato la rabbia dei familiari. Intervenuti anche i carabinieri.

