Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 2 novembre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, lunedì 2 novembre 2020. Sono 22.253 i nuovi casi, con 233 morti.

È di 396.512 persone attualmente positive (+18.383), 39.059 morti (+233), 296.017 guariti (+3.637), per un totale di 731.588 casi (+22.253), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei 396.512 attualmente positivi, 19.840 (+938) sono ricoverati in ospedale, 2.022 (+83) necessitano di terapia intensiva, mentre 374.650 (+17.362) si trovano in isolamento domiciliare.

Diminuisce rispetto a ieri il numero dei nuovi casi (oggi 22.253, ieri 29.907). Il dato, però, come ogni post weekend è fortemente influenzato dal basso numero di tamponi effettuati: nell’ultimo giorno, infatti, sono stati realizzati 135.731 test a fronte dei 183.457 di ieri. Aumenta il numero dei morti (233 contro i 208 registrati ieri) mentre diminuisce lievemente il numero dei ricoverati in terapia intensiva (+83, ieri era stato di +96). Stabile, invece, l’incremento dei ricoveri ordinari che oggi aumenta di 938 unità (ieri erano stati 936). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 5.278 nuovi contagi, seguita dalla Campania con 2.861, dalla Toscana con 2.009 e dal Piemonte con 2.003.

Leggi anche: 1. Coronavirus, cosa prevede il nuovo Dpcm in arrivo nei prossimi giorni: dal coprifuoco alle tre aree di rischio / 2. Covid colpisce solo anziani? “Io, 35enne di Genova ossigenato col casco, sono la prova che non è così” / 3. Torino, il primario dell’ospedale invita i negazionisti a fare un tour nel reparto Covid: “Il letto con il ventilatore ve lo tengo io”

4. Covid, Rieti: radiografie ai pazienti nel parcheggio dell’ospedale: immagini shock / 5. L’inganno dei tamponi: 5 milioni di euro al giorno per 200mila test, c’è a chi conviene tutto questo. Intervista a Crisanti / 6. Covid, in Liguria ieri 25 morti: “Ma 22 erano anziani e non indispensabili alla produttività del Paese”. Disse Giovanni Toti, governatore della seconda Regione più anziana d’Europa

