Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Nel mondo si contano oltre 46 milioni di casi accertati di Coronavirus, a fronte di più di un milione di morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 2 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.30 – Francia: festa allievi polizia durante coprifuoco. Ira governo – Una festa clandestina durante il coprifuoco: a organizzarla sono stati gli allievi della scuola di polizia di Nimes, in Francia, mandando su tutte le furie il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, che ha minacciato l’espulsione. Tra le 50 e le 100 persone hanno partecipato al party mercoledì scorso, la sera che il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un nuovo lockdown nazionale. La musica ad alto volume e gli schiamazzi hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia cinofila che è stata accolta dai giovani allievi poliziotti con fischi, insulti e risate di scherno. Durissima la reazione di Darmanin, che in un post su Twitter ha definito l’episodio “totalmente inaccettabile. Se questo è vero, gli studenti responsabili non saranno degni di indossare la divisa e saranno esclusi. Per essere rispettato devi essere rispettabile”.

Ore 07.00 – In Brasile altri 10.100 casi e 190 morti – In Brasile nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 10.100 casi di coronavirus e 190 morti. Lo ha riferito il ministero della Salute. Finora oltre 5,5 milioni di persone sono risultate positive e 160.074 sono morte. Intanto, è stato dimesso dall’ospedale il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, ricoverato due giorni fa per Covid.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Germania, studio: lockdown costa 19 miliardi e 600 milaposti – Le nuove restrizioni contro la pandemia di Coronavirus costeranno all’economia tedesca circa 19 miliardi di euro e 600 mila posti di lavoro, secondo i calcoli degli istituti di ricerca economica. Secondo l’Istituto di studi economici (Diw) di Berlino, gli hotel e la ristorazione saranno i settori più colpiti con un calo di fatturato di 5,8 miliardi di euro. Un crollo del 55% rispetto alla media trimestrale. L’industria registrerà invece un calo di circa 5,6 milioni di euro, il settore della cultura di 2,1 miliardi di euro e il commercio di 1,3 miliardi di euro. Il resto mancherà nei settori servizi e logistica. Secondo il direttore dell’Istituto dell’economia tedesca (Iw) di Colonia, Michal Huther, le restrizioni faranno perdere un punto al Pil tedesco, il che si traduce in 591 mila nuovi disoccupati. Le stime si riferiscono all’ipotesi in cui le misure dureranno solo fino alla fine di novembre.

Portogallo, lockdown parziale da mercoledì – Anche il Portogallo annuncia un nuovo lockdown per constrastare l’avanzata dei casi di Coronavirus: da mercoledì 4 novembre ci sarà infatti una nuova chiusura parziale del Paese, che coinvolgerà circa il 70% della popolazione. Come annunciato dal premier portoghese Antonio Costa, le limitazioni prevedono il divieto di uscire di casa, se non per lavoro, dove non è possibile lo smart working, o per portare i figli a scuola. Imposto il coprifuoco per tutte le attività commerciali dalle 22. Il lockdown portoghese prevede la chiusura mirata di singoli comuni, con una lista di micro-zone rosse che sarà aggiornata ogni due settimane. In occasione di questo weekend festivo, il governo aveva già vietato i viaggi non giustificati fino a martedì. Su tutto il territorio nazionale poi sarà obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto.

Australia, zero contagi dopo 5 mesi – Per la prima volta dopo cinque mesi, l’Australia ha registrato un giorno senza contagi di Coronavirus. L’ultima volta infatti era stato il 9 giugno, quando il National incident center non aveva rilevato casi per un’intera giornata. Ne è seguita poi una seconda ondata, costringendo lo stato di Victoria a un lungo periodo di lockdown, con cinque milioni di persone sottoposte al coprifuoco notturno per tutti i residenti di Melbourne. Il traguardo però è destinato a restare isolato, come riporta il Guardian, visto che nel New South Wales è stato scoperto un nuovo caso che finirà nelle statistiche domani.

