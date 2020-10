Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia fa i conti con la risalita dei contagi e il Governo è pronto a varare un nuovo Dpcm anti-Coronavirus. L’ultimo bollettino riferisce di 10.925 nuovi casi e 47 morti in 24 ore, sebbene a fronte di oltre 165mila tamponi. La seconda ondata preoccupa tutta Europa, mentre l’epicentro della pandemia resta concentrato tra Stati Uniti, Brasile e India (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, domenica 18 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 10,45 – Iniziato il nuovo vertice Governo-Regioni – Iniziato pochi minuti fa nella sede del ministero degli Affari regionali il vertice tra Governo e Regioni – con partecipanti tutti collegati da remoto – per mettere a punto le regole del nuovo Dpcm contro la diffusione del Coronavirus in Italia. Il provvedimento, salvo modifiche dell’ultim’ora, è atteso già stasera o al massimo domani. Al summit partecipano i ministri della Salute Roberto Speranza, dell’Istruzione Lucia Azzolina, degli Affari regionali Francesco Boccia, dell’Università Gaetano Manfredi, dei Trasporti Paola De Micheli, il commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e svariati rappresentanti di Regioni e Comuni.

Ore 10,30 – Roma, morto un medico del San Camillo: bloccati i ricoveri – All’Ospedale San Camillo un medico di 50 anni è morto dopo essere risultato positivo al Covid-19. Come riporta il Messaggero, era un otorino e ha prestato servizio in ospedale di Roma fino a quando non ha iniziato a manifestare i sintomi della malattia. Non è stato ancora accertato dove il medico sia stato contagiato, ma nell’ospedale sono partite le operazioni di tracciamento. La Asl ha bloccato tutti i ricoveri nella struttura. Qui tutti i dettagli.

Ore 07,40 – Nuovo Dpcm: le possibili misure – Oggi, probabilmente in serata, sarà varato il nuovo Dpcm anti-Coronavirus. Sulle restrizioni è in atto un confronto serrato nella maggioranza e con gli enti locali. Sembra tramontata nelle ultime ore l’ipotesi di introdurre un coprifuoco dalle ore 22, ma è possibile che si imponga a bar e ristoranti di anticipare l’orario di chiusura – che l’ultimo, recentissimo, Dpcm fissava alle 24 – alle 23 o alle 22. Le altre misure sul tavolo riguardano lo stop agli sport di contatto, limitazioni per palestre e piscine, l’inizio delle lezioni a un orario differenziato per le scuole superiori, lo smart working al 75% e un abbassamento della capienza consentita del trasporto pubblico. Qui tutti i dettagli.

Ore 07,00 – Dpcm, stamattina nuovo vertice Governo-Regioni – Questa mattina si terrà un nuovo confronto tra Governo e Regioni sulle nuove misure per contenere il contagio da Coronavirus in Italia. Il tavolo è stato convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e vi parteciperanno rappresentanti di Regioni, Anci e Upi, il ministro della Salute Roberto Speranza, la ministra della Scuola Lucia Azzolina, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, il ministro dell’Università Gaetano Manfredi, il commissario all’emergenza Domenico Arcuri e il capo della Protezione civile Angelo Borrelli.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI

Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 ottobre – Il bollettino del 17 ottobre sulla diffusione del Covid-19 in Italia registra 10.925 nuovi casi e 47 nuovi decessi. Le persone positive sono complessivamente 116.935 (+9.623 rispetto al giorno precedente), ci cui 6.617 ricoverati con sintomi (+439), 705 in terapia intensiva (+67) e 109.613 in isolamento domiciliare (+9.117). Dall’inizio della pandemia il numero si contano finora 36.474 morti e 249.127 guariti (+1.255), per un totale di 402.535 casi registrati. Rispetto al bollettino del 16 ottobre risultano effettuati 165.837 tamponi. Per quanto riguarda le singole regioni, sono 2.664 i nuovi casi in Lombardia, 1.410 quelli in Campania, 994 nel Lazio, 972 in Piemonte e 879 in Toscana. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. Qui il bollettino completo.

Smart working e trasporto pubblico, le raccomandazioni del Cts – Il Comitato tecnico-scientifico ha diffuso nuove raccomandazioni per contenere la diffusione del Coronavirus in Italia. Il Cts raccomanda di: incentivare lo smart working pubblico e privato, rispettare il numero massimo di commensali nei ristoranti, limitare fiere, eventi e assembramenti di qualsiasi tipo. Gli esperti suggeriscono poi di considerare anche l’adozione di orari scaglionati per l’ingresso in presenza degli studenti universitari e delle scuole di secondo grado e di rafforzare la medicina del territorio, eventualmente con il supporto del sistema nazionale di Protezione civile. “Un’importante criticità – rileva inoltre il Comitato – è rappresentata dal trasporto pubblico locale”.

Confcommercio: “A rischio decine di migliaia di imprese, evitare il lockdown” – “Questa nuova emergenza sanitaria, con coprifuochi e chiusure anticipate dei pubblici esercizi, aumenta l’incertezza e mette a rischio decine di migliaia di imprese”. Lo afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, secondo cui “sono prioritarie misure efficaci anti Covid e con una economia già in ginocchio va assolutamente evitato un secondo lockdown”. Il Governo, conclude Sangalli, “deve sostenere con maggiori e più veloci indennizzi le imprese in difficoltà, altrimenti a fine anno rischieremo gravi, gravissime conseguenze per l’occupazione”.

