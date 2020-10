Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 17 ottobre: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, sabato 17 ottobre 2020. Sono 10.925 i nuovi casi, mentre i morti nell’ultimo giorno sono in tutto 47.

Le persone attualmente positive in Italia salgono a 116.935 (+9.623 rispetto a ieri), i morti totali a 36.474 (+47), e i guariti a 249.127 (+1.255), per un totale di 402.535 casi (+10.925): questo il bilancio della pandemia da Coronavirus emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Ieri erano invece stati registrati 10.010 contagiati e 55 morti. Dei 116.935 pazienti attualmente positivi, 6.617 sono ricoverati con sintomi (+439), 705 sono in terapia intensiva (+67) e 109.613 sono invece in isolamento domiciliare (+9.117). Nella giornata di oggi sono stati effettuati 165.837 tamponi, contro i 150.377 di ieri e i 162.932 dell’altroieri.

Per quanto riguarda le singole Regioni, sono 2.664 i nuovi casi in Lombardia, 1.410 quelli in Campania, 994 nel Lazio, 972 in Piemonte e 879 in Toscana. Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi.

