CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia fa i conti con la risalita dei contagi da Coronavirus e il governo valuta una nuova stretta per scongiurare il rischio di un lockdown generalizzato nelle prossime settimane o mesi. L’ultimo bollettino riferisce di 10.010 nuovi casi e 55 morti in 24 ore, sebbene a fronte di oltre 150mila tamponi e di un incremento contenuto dei ricoveri in terapia intensiva (+52). La ripresa della curva epidemica preoccupa tutta Europa, mentre l’epicentro della pandemia resta concentrato tra Stati Uniti, Brasile e India (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 17 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 09,30 – Iniziato vertice di coordinamento con le Regioni – È iniziata nella sede della Protezione Civile di via Vitorchiano, a Roma, la riunione di coordinamento con le Regioni a cui partecipano in presenza il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, il commissario Domenico Arcuri e il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Collegati in videoconferenza il ministro della Salute, Roberto Speranza, e i presidenti delle Regioni. Il vertice, secondo quanto si apprende, è stato convocato ieri per un confronto con le Regioni su terapie intensive e tamponi.

Ore 08,30 – Sicilia, scatta la zona rossa in due Comuni – Scatta oggi alle 14 la zona rossa per due Comuni siciliani: Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, e Mezzojuso, in provincia di Palermo. La decisione è stata assunta dal presidente della Regione, Nello Musumeci, in seguito al rapporto delle due Asp territorialmente competenti che hanno confermato la presenza di cluster locali. Nelle due cittadine siciliane (fino al 24 ottobre per Mezzojuso e fino al 7 novembre per Sambuca), sarà vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, all’interno del territorio comunale, “fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative o situazioni di necessità e motivi di salute, ma anche per l’acquisto o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità, per una sola volta al giorno”. Stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, così come ai servizi dell’infanzia. Chiusi musei, biblioteche e luoghi di cultura, inoltre saranno vietati banchetti e feste private di qualunque tipo e sospesi tutti gli eventi sportivi e le manifestazioni culturali. Al massimo 15 persone potranno partecipare a cerimonie civili e religiose.

Ore 04,30 – Finito il vertice a Palazzo Chigi, possibile nuovo Dpcm tra lunedì e domenica – Si è concluso dopo circa 7 ore di confronto il vertice a Palazzo Chigi tra governo e maggioranza: sul tavolo – oltre alla definizione del Documento programmatico di bilancio da inviare all’Ue – le nuove misure restrittive per contenere il contagio da Coronavirus in Italia. Tra domenica e lunedì potrebbe essere varato un nuovo Dpcm che preveda coprifuoco dalle 22, smart working al 75% per la Pubblica Amministrazione e divieto per gli sport di contatto. Il Pd, in particolare, spinge per una stretta, mentre il premier Giuseppe Conte teme l’impatto economico di nuove restrizioni. Il governo è invece compatto sulla necessità di lavorare per evitare un lockdown generalizzato e sul no alla chiusura delle scuole.

Lombardia, nuova ordinanza: didattica a distanza alternata, bar e ristoranti chiudono alle 24 – Nella serata di ieri la Regione Lombardia ha varato una nuova ordinanza che introduce nuove restrizioni: dalla mezzanotte di sabato 17 ottobre e fino a venerdì 6 novembre. Per le scuole superiori introdotta la didattica a distanza alternata alla didattica in presenza. Didattica a distanza “raccomandata” per le università. Bar e ristoranti dovranno chiudere alle 24 e a partire dalle 18 potranno servire alimenti e bevande solo al tavolo. Dalle 18 vietata a tutti gli esercizi la vendita di asporto di alcolici. Chiusi dalle 18 alle 6 del mattino anche i distributori automatici H24 che distribuiscono bevande e alimenti confezionati con affaccio sulla pubblica via (ad eccezione dei distributori automatici di latte e acqua). Vietata dalle 18 alle 6 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e vietato per l’intera giornata il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto. I sindaci lombardi potranno adottare ulteriori misure restrittive.

Il bollettino del 16 ottobre – (Qui tutti i dati) Ieri sono stati registrati 10.010 nuovi casi e 55 morti, con 150.377 tamponi (12mila meno del giorno precedente). I ricoveri in terapia intensiva salgono a 638 (+52). Complessivamente superati i 100mila positivi (sono 107.312).

De Luca: “Sbagliato dire scuola chiusa, didattica continua a distanza. Misura necessaria” – Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, si è rivolto ai cittadini campani in una diretta sulla sua pagina Facebook. “La situazione demografica campana è molto delicata”, avverte il governatore, “guai a noi se perdiamo controllo sull’area metropolitana di Napoli che è quella con maggior densità abitativa d’Europa. Perciò abbiamo preso e dobbiamo prendere decisioni di rigore prima degli altri. Obiettivo fondamentale è salvare le vite, non abbassare il numero dei contagiati”. De Luca ha spiegato inoltre le ragioni dell’ordinanza con cui ieri ha disposto la chiusura degli edifici scolastici: “Sbagliato dire che la scuola è stata chiusa, la didattica continuerà, deve continuare, ma lo farà a distanza. Era una delle misure necessarie vista la crescita del numero dei contagi”. Il presidente della Regione Campania ha parlato di una decisione “difficile” e assunta dopo una riflessione durata tutto il giorno. Ha aggiunto che i 15 giorni di chiusura serviranno per cercare di risolvere la questione dei trasporti e riflettere su una soluzione di ingressi scaglionati per le scuole. De Luca ha annunciato che nel weekend di Halloween ci sarà un coprifuoco dopo le 22, e ha definito la festa del 31 ottobre “un’immensa imbecillità che abbiamo importato dagli Stati Uniti”. “Sento che si stanno preparando a fare le feste, io dico che dalle 22 si chiude tutto. “Non sarà consentita neanche la mobilità”, ha aggiunto rimarcando l’ipotesi che, “probabilmente prenderemo decisioni di blocco della mobilità dopo la mezzanotte anche nei prossimi giorni. Faremo un confronto con il ministero dell’Interno, con le forze di polizia perché se decidiamo questa misura occorre che ci siano controlli e sanzioni rigorose”.

