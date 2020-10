Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 39 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. L’epicentro della pandemia resta concentrato fra Stati Uniti, Brasile e India, mentre in Europa – Italia compresa – si fanno i conti con la risalita dei contagi (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 17 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 09,30 – Austria, positivo il ministro degli Esteri – Il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, è risultato positivo al Covid-19. Lo riportano i media internazionali.

Ore 07,45 – Usa, Biden: “Trump sapeva tutto sul virus e ha mentito agli americani” – “La situazione peggiora, come previsto. Altro che svolta. Il presidente Trump sapeva tutto sul virus e ha mentito agli americani”. Lo ha detto Joe Biden intervenuto ad un evento nel Michigan riferendosi alla notizia che gli Usa hanno superato quota 8 milioni di casi e 217mila morti per Covid. Il candidato dei democratici ha aggiunto che il presidente in carica, “sapeva che questo virus era mortale e adesso continua a dire che siamo ad una svolta. Mentre il virus non sta sparendo”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Nuovo record casi in Grecia, una regione in lockdown – La Grecia ha registrato 508 contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, un nuovo record. I nuovi morti sono 8, che portano il totale a 490. Per la prima volta dall’inizio della seconda ondata è stato disposto il confinamento di un’area per arginare il contagio: nel distretto di Kozani è stata disposta una quarantena di 14 giorni con drastiche limitazioni agli spostamenti in seguito al superamento del limite di 50 casi su 100 mila abitanti in una settimana.

Covid, Oms: “Nessun beneficio per malati da Remdesivir”. Il farmaco antivirale remdesivir, usato negli scorsi mesi sui pazienti Covid-19, incluso il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha poco o nessun effetto sulla sopravvivenza e sulla progressione della malattia tra i pazienti ospedalizzati. A dirlo è l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha eseguito degli esami su quattro farmaci, che hanno coinvolto 11mila pazienti in 30 Paesi. Leggi la notizia completa

Conte: “Fase acuta in Ue, confronto stretto tra leader” – “Bisogna rispettare i processi decisionali nazionali, ma ora che sta tornando una fase acuta della pandemia che un po’ tutti i Paesi europei stanno soffrendo, ci siamo detti che sarebbe utile avere delle videoconferenze periodiche in modo da parlare di tutti i vari aspetti: test, controlli, misure restrittive che sono ormai applicate in tutti gli Stati, resilienza dei sistemi sanitari. Su questo torneremo a confrontarci con una scadenza settimanale o quantomeno periodica”. Lo ha dichiarato il premier Conte arrivando al vertice dei leader dell’Ue.

