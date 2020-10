Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 39 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di 1,1 milioni di morti registrati dall’inizio della pandemia. L’epicentro della pandemia resta concentrato fra Stati Uniti, Brasile e India, mentre in Europa – Italia compresa – si fanno i conti con la risalita dei contagi (qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia). Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 18 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE | DIRETTA

Ore 10,00 – Times: in Regno Unito vaccino subito dopo Natale – Il servizio sanitario britannico si prepara a vaccinare contro il Coronavirus “da subito dopo Natale”: lo rende noto il quotidiano Sunday Times, che cita una comunicazione fatta in privato da Jonathan Van-Tam, il vice consigliere medico del governo, ad alcuni deputati. Van-Tam ha spiegato ai parlamentari la scorsa settimana che i test clinici realizzati finora indicano che c’è un vaccino in grado di “tagliare i contagi e salvare le vite”. Si tratta del vaccino creato all’Università di Oxford e prodotto da AstraZeneca (e a cui lavora anche un’azienda italiana di Pomezia): la sperimentazione è alla fase tre dei test clinici, il che significa che un lancio su gran parte della popolazione è “all’orizzonte già a dicembre”. Per questo, aggiunge il Times, migliaia di persone dell’Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, seguiranno un corso di formazione per somministrare il vaccino entro la fine dell’anno.

Ore 08,00 – Coronavirus, Israele comincia ad alleggerire misure di confinamento – Israele si prepara ad allentare alcune restrizioni del secondo lockdown, iniziato il 18 settembre. “Questa volta usciamo dal confinamento con prudenza, secondo un piano messo a punto dagli esperti del ministero della Salute”, ha detto il premier Benjamin Netanyahu. “Se tutti seguono le regole, sono sicuro che funzionerà”, ha aggiunto, avvertendo però che se la situazione dovesse peggiorare, le restrizioni verrebbero immediatamente ripristinate. Questa “prima fase” dell’abolizione delle restrizioni dovrebbe durare diversi mesi fino al febbraio 2021: da domani mattina gli israeliani potranno uscire di casa e muoversi oltre il raggio di un chilometro, andare a casa di estranei entro i limiti di meno di 10 persone all’interno e 20 all’esterno, e acquistare cibo da asporto. Gli asili e le scuole materne potranno riaprire, così come le spiagge, i parchi nazionali, il Muro del Pianto, la Spianata delle Moschee e la Chiesa del Santo Sepolcro.

Ore 07,00 – Trump: “Abbiamo grandi cure per Covid” – Sul Coronavirus “stiamo svoltando anche senza vaccino” e poi “abbiamo cure incredibili. Scusate: eccomi qua”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il comizio elettorale Janesville, nel Wisconsin, sottolineando di essersi ripreso alla grande dopo il contagio e di essere la prova vivente del fatto che le terapie Usa funzionano. “Non mi sono sentito troppo bene, non mi sentivo come un presidente dovrebbe sentirsi: come superman”, ha detto Trump. Poi i dottori gli hanno somministrato una serie di farmaci, compreso il cocktail di Regeneron: “Il giorno dopo mi sono sentito come mai prima volevo alzarmi, fare nuovi accordi commerciali per creare posti di lavoro, mi sono sentito in modo incredibile”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Usa, Biden: “Trump sapeva tutto sul virus e ha mentito agli americani” – “La situazione peggiora, come previsto. Altro che svolta. Il presidente Trump sapeva tutto sul virus e ha mentito agli americani”. Lo ha detto Joe Biden intervenuto ad un evento nel Michigan riferendosi alla notizia che gli Usa hanno superato quota 8 milioni di casi e 217mila morti per Covid. Il candidato dei democratici ha aggiunto che il presidente in carica, “sapeva che questo virus era mortale e adesso continua a dire che siamo ad una svolta. Mentre il virus non sta sparendo”.

Germania, terzo record consecutivo di casi giornalieri: 7.830 – Nelle ultime 24 ore la Germania ha registrato 7.830 casi di Covid-19, stabilendo un record per il terzo giorno consecutivo, secondo i dati del Robert Koch Institute. Ieri i casi erano stati stati 7.334 e giovedì 6.638. Nelle ultime 24 ore sono stati inoltre registrati 33 decessi legati al Coronavirus. Dall’inizio della pandemia, la Germania ha avuto 356.387 contagi confermati, 9.767 decessi. I dati attuali sono nettamente superiori a quelli della primavera quando il 28 marzo si era registrato il massimo dei nuovi contagi con 6.294, ma i dati sono difficili da confrontare a causa dell’aumento dei test effettuati.

Merkel: “Restate a casa” – “Adesso dobbiamo fare di tutto perché il virus non si diffonda in maniera incontrollata. Conta ogni giorno”. Questo l’appello rivolto dalla cancelliereAngela Merkel ai tedeschi nel suo video-podcast del sabato. “Vi prego: rinunciate a ogni viaggio che non sia assolutamente necessario, ad ogni festeggiamento che non sia assolutamente necessario. Per favore quand’è possibile rimanete a casa, al vostro domicilio”, ripete la cancelliera nel video. A detta di Merkel, la Germania si trova “in una fase molto seria, ogni giorno il numero dei nuovi contagi cresce in maniera esponenziale”. La pandemia, aggiunge, si espande di nuovo in maniera ancora più rapida di quanto non facesse sei mesi fa. “L’estate relativamente tranquilla è passato, ora abbiamo dinnanzi mesi molto difficili. Come saranno l’inverno e il Natale lo si determinerà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Questo lo decidiamo noi con le nostre azioni”.

Regno Unito, oltre 16mila nuovi casi – Aumentano i nuovi casi di Covid-19 in Regno Unito: oggi sono 16.171 contro i 15,650 di ieri. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 150. In tutto, i casi sono 705.428 e i morti 43.579 dall’inizio della pandemia.

Leggi anche: 1. Allarme terapie intensive: ecco la situazione regione per regione. Se i casi aumentano non siamo pronti / 2. Il Governo striglia le Regioni e valuta la stretta: verso un nuovo Dpcm con coprifuoco dalle 22 / 3. I presidi contro De Luca: “No alla didattica a distanza. La scuola non si ferma”

4. “Ora fermiamoci 3 settimane”: parla Crisanti / 5. “Giusto il coprifuoco a Roma e Milano”: lo dice Bassetti, il prof del “virus indebolito” / 6. L’allarme dei medici di famiglia: “Nel Lazio sommersi da telefonate”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Usa, studenti contraggono Covid per vendere il proprio plasma Usa, la Marcia delle Donne contro Trump la giudice anti-aborto Barrett Nuova Zelanda, vittoria storica della sinistra: la 40enne Ardern confermata premier