Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia ci sono ancora 106.962 persone positive al Coronavirus, epidemia che al momento ha prodotto 22.745 vittime. Il bollettino di ieri della Protezione Civile, comunque, continua a fornire segnali di miglioramento di questa emergenza sanitaria, dato che prosegue la riduzione del numero di persone ricoverate in terapia intensiva: il dato del 17 aprile, infatti, è stato il più basso dal 21 marzo. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, 18 aprile 2020.

Ore 8,30 – Confesercenti, un’impresa su tre teme di chiudere – La Fase Due è all’orizzonte, ma molte attività potrebbero non riaprire. Il 32% delle piccole e medie imprese di commercio e turismo ritiene che il lungo lockdown, anche se in esaurimento, potrebbe comunque averle messe a rischio di chiudere definitivamente. E un ulteriore 35% teme di chiudere se l’emergenza dovesse protrarsi ancora. È quanto emerge dalle elaborazioni condotte da Confesercenti sulla base dei dati disponibili e di sondaggi agli imprenditori somministrati con SWG

Ore 7,00 – Cosa succede il 4 maggio? – Scontro fra Nord e Sud Italia per la riapertura: Lombardia e Piemonte premono per far ripartire le attività produttive già il 4 maggio, mentre il Governatore della Campania De Luca avverte: “Siamo pronti a chiudere la nostra Regione se la Lombardia fa questo azzardo”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Fonti Palazzo Chigi: “Data inizio Fase 2 ancora al vaglio” – “Il governo, coadiuvato dal comitato tecnico scientifico e dalla task force di esperti, sta lavorando per la fase due e solo quando avrà terminato i lavori comunicherà in maniera chiara i tempi e le modalità di allentamento del lockdown, così da dare agli italiani un’informazione certa”. A rivelarlo fonti di Palazzo Chigi. “In questi giorni e nelle ultime ore – hanno precisato dal Governo – circolano numerose ipotesi, con tanto di date, sulle possibili riaperture nel Paese. In alcuni casi si tratta di ipotesi che non hanno alcun tipo di fondamento, in altri di ipotesi che sono ancora allo studio e quindi non possono essere in alcun modo considerate definitive”. Le fonti hanno inoltre sottolineato che “anticipazioni, indiscrezioni e fughe in avanti, in questo delicato momento, rischiano di alimentare caos e confusione” e da Palazzo Chigi si invoca “la collaborazione responsabile di tutti”.

Ricciardi (Oms): “In autunno è certa una seconda ondata di contagi” – “Non è solo un’ipotesi: una seconda ondata di contagi da Coronavirus in autunno è una certezza”: a dirlo è Walter Ricciardi, rappresentante italiano all’Oms e consulente del ministro della Salute, in un’intervista concessa al giornale ilcaffeonline.it. “Fino a quando non avremo un vaccino – ha continuato Ricciardi – ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell’estate” (Leggi la notizia completa).

Locatelli (Consiglio superiore della sanità): “Numeri confermano stop diffusione contagio al Centro-Sud” – Nel corso della conferenza stampa alla Protezione civile di ieri, 17 aprile, è intervenuto anche Franco Locatelli, direttore del Consiglio superiore di sanità, che ha voluto sottolineare un’importante evidenza arrivata dai dati. “Essere riusciti a impedire la diffusione del contagio nelle regioni del Centro e Sud – ha detto Locatelli – è un dato ormai solidamente corroborato dall’evidenza dei numeri: anche oggi ben 13 tra Regioni e province autonome hanno un numero di decessi inferiore a due cifre, addirittura due Regioni senza casi fatali”.

Borrelli: “Da settimana prossima conferenza stampa solo lunedì e giovedì” – Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha annunciato nella conferenza stampa di ieri che il quotidiano appuntamento con i dati della pandemia di Coronavirus in Italia dalla prossima settimana si terrà solo due volte: ogni lunedì e ogni giovedì. Nonostante ciò, ha assicurato Borrelli, i dati verranno comunque pubblicati quotidianamente sul sito della Protezione civile e saranno dunque disponibili per la stampa e per i cittadini (Qui tutti i dettagli).

Leggi anche:

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

1. ESCLUSIVO TPI – Parla la gola profonda dell’ospedale di Alzano: “Ordini dall’alto per rimanere aperti coi pazienti Covid stipati nei corridoi” 2.“Chiudere solo Codogno non è stato sufficiente, eravamo tutti concentrati su quello, ma i buoi erano già scappati dal recinto”: parla Rezza (ISS) 3. Lazio, 129 contagiati al Nomentana Hospital di Fonte Nuova: “Hanno spostato qui il focolaio di Nerola” 4. Calderoli a TPI: “La mancata zona rossa ad Alzano e Nembro ha determinato il disastro di così tante vittime in Italia”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Portano la figlia a un controllo medico post trapianto: multati di 533 euro Puntini luminosi che si muovono: l’inatteso e straordinario spettacolo in cielo OneFlag, il contest gratuito per la creazione di una bandiera che rappresenti l’umanità sulla Terra