Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 18 aprile: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di rimodulare le conferenze stampa, che d’ora in avanti si terranno solamente due volte a settimana, sono stati diffusi sul sito internet della Protezione Civile i nuovi dati relativi all’emergenza Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Questi i numeri.

È di 107.771 persone positive (+809), 23.227 deceduti (+482) e 44.927 guariti (+2.200) per un totale di 175.925 casi (+3.491) il bilancio aggiornato dell’epidemia Coronavirus in Italia fornito dall’ultimo bollettino della Protezione Civile sul sito internet dopo la rimodulazione della conferenza stampa che d’ora in avanti si terrà solo due volte a settimana. Delle 107.771 persone attualmente positive, 25.007 (-779) sono ricoverate in ospedale con sintomi, 2.733 (-79) si trovano in terapia intensiva, mentre 80.031 (+1.667) sono in isolamento domiciliare.

Rispetto a ieri aumenta il numero dei nuovi contagi, che si mantiene comunque sotto la soglia dei mille, mentre diminuisce il numero dei decessi (+482 rispetto ai +575 di ieri). Continua, inoltre, il calo dei ricoveri ospedalieri e delle terapie intensive. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 61.725 test a fronte dei 65.705 tamponi realizzati nella giornata di ieri.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

