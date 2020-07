Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 12.493 le persone attualmente positive al Covid-19 nel nostro Paese, nel quale sono stati raggiunti i 243.506 casi totali. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, giovedì 16 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Rovigo, scappa dalla quarantena per andare al mare: multata 25enne – Una ragazza di 25 anni, residente in provincia di Verona, è stata multata di 533 euro per aver violato la quaratena ed essersi recata al mare in una località in provincia di Rovigo (Rosolina Mare). La giovane era sottoposta alla misura dell’isolamento domiciliare a scopo precauzionale, come le era stato imposto dalla Ulss di Verona. La misura è in vigore fino al prossimo 19 luglio, ma la ragazza si è rifiutata di rispettarla. Così è scattata la sanzione.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino – È di 12.493 (-426) persone attualmente positive, 34.997 (+13) morti e 196.016 (+575) guariti, per un totale di 243.506 (+162) casi, il bilancio odierno inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ministero della Sanità. Dei attualmente 12.493 positivi, 797 (+20) sono ricoverati in ospedale, 57 (-3) necessitano di cure in terapia intensiva, mentre 11.639 (-443) si trovano in isolamento domiciliare. Continua anche oggi il decremento degli attuali positivi (-426 contro i -238 di ieri), mentre oggi si registrano altri 13 decessi (ieri erano stati 17), con il totale che arriva a sfiorare quota 35mila. Per quanto riguarda i nuovi casi, oggi si registra un nuovo aumento con 162 nuovi casi registrati a fronte dei 114 casi totali di ieri. Continuano a crescere i ricoverati in ospedale (il dato di oggi è di +20, mentre ieri era di +9), mentre cala il numero dei ricoverati in terapia intensiva (-3 contro i -5 di ieri). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati più di 48mila test a fronte degli oltre 41mila tamponi effettuati ieri. Il bollettino.

Conte: “Illusione tornare a piccolo mondo antico” – “La crisi da Covid-19 dimostra che ai cittadini dobbiamo offrire soluzioni o rimedi, e non nuove paure o l’illusione di un anacronistico ritorno a un piccolo mondo antico, dominato da egoismo, da chiusura identitarie, un mondo tutt’altro che sicuro, tutt’altro che protetto, anzi molto più esposto al rischio di un inesorabile declino”.

Coronavirus in Italia, ultime notizie – Tre positivi nel campo rom di Scampia – Una 17enne al settimo mese di gravidanza è risultata positiva al test del Coronavirus nel campo rom di Scampia. La giovane è asintomatica e il contagio è emerso durante un normale controllo. Dopo la positività della ragazza, nel campo rom sono scattati subito i controlli e i tamponi a tappeto: 11 persone sono state poste in isolamento fiduciario all’interno dei prefabbricati dove vivono, mentre 2 familiari della giovane sono risultati positivi. Attualmente l’Asl è a lavoro per ricostruire la rete di contatti ed evitare lo scoppio di un nuovo focolaio.

Ok della Camera alla risoluzione di maggioranza sul nuovo Dpcm – L’Aula di Montecitorio ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha illustrato le misure anti contagio da Covid-19, in scadenza oggi, e che saranno prorogate fino al 31 luglio, attraverso un nuovo Dpcm. I voti favorevoli sono 266, i contrari 205 e 1 astenuto. E’ invece stata respinta la risoluzione delle opposizioni.

