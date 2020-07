Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Covid 19 (Coronavirus), secondo gli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, finora ha contagiato più di 13 milioni di persone in tutto il mondo. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 16 luglio 2020, aggiornate in tempo reale:

Ore 07.00 – Il secondo test conferma la positività di Bolsonaro – Il secondo test ha confermato la positività al coronavirus del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Lo ha annunciato durante un’intervista alla Cnn, precisando di stare bene e di non avere particolari sintomi. Ha segnalato la volontà di tornare al lavoro, dopo essersi dichiarato “stufo” della quarantena. Il Brasile è il secondo Paese al mondo più colpito dalla pandemia dopo gli Usa, con 1,9 milioni di contagi e oltre 74 mila morti.

Ore 06.30 – Nuovo record di contagi negli Usa, 67.632 in un giorno – Nuovo record giornaliero di contagi negli Usa: in 24 ore ci sono state 67.632 nuove infezioni di coronavirus. Emerge dai dati di Johns Hopkins University che segnala 3,5 milioni di casi e oltre 137 mila morti.

Ore 06.00 – Sudafrica: superati i 300 mila casi – In Sudafrica i casi di Covid-19 hanno superato i 300 mila facendone il Paese più colpito del Continente. “Il totale dei casi confermati di nuovo coronavirus è di 311.049”, ha dichiarato il ministro della Sanità, Zweli Mkhize, in una nota. Il numero totale dei decessi è invece a 4.453, di cui 107 registrati l’ultimo giorno.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oltre 41 mila casi in Brasile in 24 ore,1.300 morti – In Brasile sono stati registrati altri 41.857 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore e 1.300 morti. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie locali segnalando che il totale dei contagi è salito a 1.926.824 mentre il bilancio dei decessi è arrivato a 74.133.

Ultime notizie, Fauci: “Il Coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola” – Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 2018, “la madre di tutte le pandemie” che ha ucciso 50 milioni di persone nel mondo. E’ il monito del virologo statunitense Anthony Fauci, lanciato durante una tavola rotonda alla Georgetown University. “Negli Usa la situazione è seria”, ha dichiarato, con oltre 3,4 milioni di casi, 136.000 morti e la curva dei contagi in salita in 37 Stati con record in Florida, Texas e Arizona. Fauci ha dunque esortato i giovani “a non essere una parte del problema” perché se è vero che vengono contagiati di meno o con effetti meno gravi, restano un pericoloso veicolo di trasmissione. Fauci ha dunque detto di prevedere un vaccino anti-Covid su larga scala non prima di 12-18 mesi. Intanto è record di contagi negli Stati Uniti che nelle ultime 24 ore hanno registrato oltre 67mila nuovi casi di Coronavirus, mai così tanti in un solo giorno. Lo riferisce il Guardian, citando il bilancio tenuto dalla Johns Hopkins University.

Trump: “Maledizione arrivata dalla Cina” – La pandemia da coronavirus è “una maledizione arrivata dalla Cina”. Così il presidente Donald Trump attribuendo a Pechino “la piena responsabilità” per la diffusione del virus, durante una conferenza nel giardino delle rose della Casa Bianca.

Leggi anche: 1. Il piano dell’Europa per il Coronavirus: “Mai più lockdown, serve il vaccino di massa” / 2. Coronavirus rilevato nello sperma di alcuni pazienti: possibile trasmissione per via sessuale? / 3. Tutti sani prima di partire, tutti positivi dopo 35 giorni in mare aperto: il misterioso caso del peschereccio argentino

4. Coronavirus: una donna ha contagiato 71 persone dopo un viaggio in ascensore di appena 60 secondi / 5. Usa, 38enne muore di Coronavirus: era convinto che le mascherine non servissero a niente / 6. Usa, partecipa al Covid party e muore: “Credevo il virus fosse una truffa” | VIDEO

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Coronavirus, il Guardian: “Così l’Europa ha ignorato l’Sos italiano a fine febbraio” Guru delle start-up massacrato da un killer: il suo corpo smembrato con una sega elettrica "Misure anti-Covid hanno ridotto i morti": pompe funebri norvegesi in crisi