Vaia (Spallanzani), appello ai giovani: “Vi prego, non assembratevi. Età dei contagiati più bassa”

“Molti amici mi chiedono di fare un appello ai giovani. Lo faccio più che volentieri, considerando che l’età media dei contagiati si è abbassata. Carissimi giovani, dimostrate di essere la parte migliore di questa società: mai più assembramenti, vi prego!”. Lo scrive su Facebook il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia.

Il direttore sanitario dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ ha rivolto un appello ai ragazzi e ha chiesto loro di evitare assolutamente gli assembramenti. Questo anche in considerazione del fatto che, ha ricordato, “l’età media dei contagiati si è abbassata”.

“Guidate in prima linea questa ‘guerra’, che vinceremo sicuramente, anche e soprattutto dimostrando di saper applicare le regole con disciplina e senso del dovere – aggiunge Vaia -. Fate attenzione a come si stanno formando i nuovi contagi; proteggete i vostri genitori e i vostri nonni con un atteggiamento di responsabilità. Tenete alta la guardia!”. “Usciremo da questa situazione anche grazie alla vostra forza e voglia di costruire insieme un mondo migliore. Da questa negatività tiriamo fuori il meglio di noi”, conclude il direttore.

Il bollettino dello Spallanzani

Il bollettino di oggi dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani vede un numero in calo dei pazienti ricoverati, che sono 69 di cui 56 positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, e gli altri 13 sottoposti ad indagini, specifica l’ospedale romano in una nota. Ieri i ricoverati erano 72 di cui 58 positivi. “Sono 4 i pazienti che necessitano di terapia intensiva – aggiungono i medici – i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture sono, a questa mattina, 520”.

