Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 16 luglio: morti, contagi, guariti

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 16 luglio.

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246.

Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 12.473 (-20, -0,2%; ieri -426); il conto sale a 243.736 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia.

Coronavirus bollettino oggi: i dati in Lombardia

In Lombardia sono stati registrati 80 nuovi casi, di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 ‘debolmente positivi’, e 10 morti. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi salgono a 16.775.Sono stati effettuati 10.727 tamponi (totale complessivo: 1.176.203). I guariti/dimessi sono stati 96 (in totale 71.032, di cui 68.989 guariti e 2.043 dimessi). Questi dati giornalieri sull’epidemia di Coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 10.426 tamponi, erano stati registrati 63 positivi e 5 morti.

Leggi anche: 1. Coronavirus, la storia del “paziente 206”: il superuntore che ha contagiato oltre 1000 persone nello Sri Lanka / 2. “I raggi ultravioletti distruggono il Coronavirus in pochi secondi”: lo studio / 3. In Norvegia le pompe funebri hanno chiesto aiuto allo Stato perché in crisi: “Pochi morti, le misure anti-Covid hanno bloccato anche altri virus”

4. Coronavirus: una donna ha contagiato 71 persone dopo un viaggio in ascensore di appena 60 secondi / 5. Usa, 38enne muore di Coronavirus: era convinto che le mascherine non servissero a niente / 6. Usa, partecipa al Covid party e muore: “Credevo il virus fosse una truffa” | VIDEO

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Siete proprio sicuri che Montanelli sposò una 12enne in Eritrea? Spunta un testimone: “Qualcosa non torna, quel figlio mai visto” Specializzandi in psicoterapia a Ministro Manfredi: “Non possiamo terminare gli studi” Alex Zanardi, iniziato il processo di risveglio dal coma