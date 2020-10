Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 87.193 attualmente positivi e 36.246 morti il bilancio sulla pandemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, con 4.429 contagi registrati in 24 ore. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 13 ottobre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,00 – Brusaferro (Iss): “Fase nuova, ora rispettare le regole” – “Siamo in una nuova fase dell’epidemia, possiamo ancora piegare la curva, ma ora tutti devono rispettare le regole”. Lo afferma il presidente dell’Iss e membro del Cts in un’intervista a La Repubblica. Brusaferro è convinto che gli “effetti del nuovo provvedimento si vedranno dopo la fine della prossima settimana” e che “se oggi si rispettano le nuove regole, possiamo evitare di assumere nuovi provvedimenti più avanti”. Il presidente dell’Iss, poi, spiega che “la diffusione del virus a livello familiare e domiciliare. Questa espressione va intensa in senso allargato. Anche contesti come le feste, la movida, e in generale gli incontri informali dove si tende a rilassarsi rispetto alle misure di prevenzione favoriscono la diffusione. È importante controllare una partita, quella delle aggregazioni dove non si rispettano le distanze e non si tiene la mascherina”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI

Alessia Marcuzzi positiva al Coronavirus – Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Covid. A pubblicare l’indiscrezione Libero e Dagospia, che comunicano che “la conduzione de Le Iene è stata rivoluzionata last-minute”. Alcuni giorni fa anche la iena Giulio Golia aveva annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. (Qui la notizia completa)

Il bollettino della protezione civile – È di 87.193 persone positive (+4.429), 36.246 morti (+41), 242.028 guariti (+1.428), per un totale di 365.467 casi (+5.901), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino diffuso ieri martedì 13 ottobre dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Degli 87.193 pazienti attualmente positivi, 5.076 sono ricoverati con sintomi (+255), 514 sono in terapia intensiva (+62) e 81.603 sono invece in isolamento domiciliare (+4.112). Il bollettino qui.

Conte: “Sacrifici per affrontare nuova fase” – “La curva epidemiologica sta risalendo in tutta Europa. Alcuni Paesi versano in situazioni molto critiche, l’Italia è in una situazione migliore, ma non possiamo abbassare la guardia. Per questo abbiamo deciso di varare queste nuove norme. Sono necessari nuovi sacrifici per affrontare questa nuova fase. Dobbiamo assumere comportamenti corretti anche nelle abitazioni private, indossando le mascherine in presenza di persone non conviventi. Invitiamo i cittadini a limitare il numero di ospiti non più di 6 persone e evitare feste in casa. Ovviamente non manderemo la polizia in case private, ma invitiamo tutti ad avere dei comportamenti prudenti in questa fase”. È quanto dichiarato dal premier Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi durante la quale ha presentato le nuove norme anti-Covid del Dpcm varato la notte scorsa. Il presidente del Consiglio ha escluso il ritorno della didattica a distanza. Leggi la notizia completa.

Media portoghesi: “Cristiano Ronaldo positivo al Covid”. Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. Lo riporta il giornale portoghese A Bola. L’attaccante della Juventus è in ritiro con la nazionale portoghese che domani affronterà la Svezia per la Nations League. Qui la notizia completa.

Lazio, positivo capo di gabinetto di Zingaretti – Albino Ruberti, capo di Gabinetto del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, è risultato positivo al Coronavirus. È in corso la sanificazione della palazzina A della sede dell’ente in via Cristoforo Colombo.

Milan, positivo il componente dello staff tecnico Daniele Bonera – Daniele Bonera parte dello staff tecnico dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, è risultato positivo al Covid. Lo rende noto il Milan in un comunicato. “Daniele Bonera in seguito ad un rialzo febbrile – si legge – è stato sottoposto ieri ad un tampone a domicilio che ha dato esito positivo al covid-19; Bonera oggi è a casa in buone condizioni. Tutti gli altri tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra sono risultati negativi ed il gruppo seguirà un monitoraggio stretto secondo le indicazioni di ATS e nel rispetto dei protocolli vigenti”.

Giro d’Italia: positivi al Covid 2 ciclisti e 6 membri staff – Almeno due ciclisti e sei membri dello staff nelle squadre del Giro d’Italia sono risultati positivi al Covid-19. I corridori sono Steven Kruijswijk team Jumbo-Visma e uno del Team Sumweb. I quattro membri dello staff fanno parte invece della Mitchelton-Scott che ha annunciato il ritiro dal Giro. Kruijswijk non ha dolori o sintomi, secondo la sua squadra.

Quarantena ridotta e un solo test: la circolare del ministero – Stop all’isolamento per i positivi asintomatici dopo 10 giorni, con un solo test negativo (non più due) a certificare la guarigione. Stesso criterio per i sintomatici, ma gli ultimi 3 giorni almeno devono essere senza sintomi. Isolamento finito dopo massimo 21 giorni anche per i positivi di lunga durata, anche con tampone positivo, se asintomatici. E quarantena di 10 giorni per i contatti stretti di un positivo, se con tampone negativo il decimo giorno (altrimenti rimane il limite di 14). Sono le novità contenute nella circolare del ministero della Salute diffusa ieri con le “Indicazioni per la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena”, che accolgono le proposte avanzate ieri dal Comitato tecnico scientifico.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

