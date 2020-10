Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 38 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 14 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,20 – Eli Lilly sospende trial cura basata su anticorpi – La casa farmaceutica Eli Lilly ha sospeso la sperimentazione di una cura contro il Coronavirus basata su una combinazione di anticorpi. La decisione è stata presa per “un potenziale motivo di sicurezza”. La sperimentazione clinica era sponsorizzata dal governo Usa. La notizia arriva il giorno dopo che Johnson & Johnson ha annunciato la sospensione della sua sperimentazione sul vaccino perché uno dei volontari si è ammalato e un mese dopo che sono stati interrotti i test del vaccino di AstraZeneca perché si sono ammalati due partecipanti al trial. La sperimentazione clinica di Eli Lilly si basava su un centinaio di persone ricoverate per il Covid-19, sottoposte alla cura con farmaco sperimentale e confrontate con altre a cui veniva somministrato un placebo. Non è chiaro quante persone si siano ammalate né tantomeno che tipo di malessere abbiano sviluppato.

Ore 7,00 – Usa: 216mila morti e quasi 8 milioni di contagi – Gli Stati Uniti hanno raggiunto la cifra di 7 milioni e 859mila casi confermati di Covid e 215.800 decessi. Il bilancio è della John Hopkins University e segna quasi 50mila contagi in più rispetto a lunedì e 758 nuovi decessi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Lockdown parziale in Olanda: chiusi bar e ristoranti – Nei Paesi Bassi da domani scatterà un lockdown parziale per arginare l’aumento dei contagi da Coronavirus. Lo ha annunciato in conferenza stampa il primo ministro, Mark Rutte, dopo che nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato oltre 7mila nuovi contagi. Nel dettaglio, dalle 10 di domattina chiuderanno tutti i bar e i ristoranti e sarà vietata la vendita di alcolici dopo le ore 20. Inoltre saranno proibiti gli assembramenti superiori alle 4 persone, sia fuori che dentro casa.

Covid: presidente Baviera, si avvicina nuovo lockdown Germania – “Si avvicina un secondo lockdown se non ci sarà una spinta decisa” per quanto riguarda le misure anti-coronavirus. Lo ha affermato il governatore della Baviera, Markus Soeder, spiegando che ora sono necessarie “misure unitarie, obbligatorie e comprensibili in tutta la Germania”. In visita della conferenza dei capi di governo dei Laender tedeschi fissata per domani, Soeder ha ripetuto che “la situazione è molto seria” e che il Paese rischia di “perdere il controllo”, come già starebbe avvenendo in diversi Paesi europei. “Nessuno vuole un secondo lockdown, ma ci sarà se non ci saranno reazioni decise”, ha sottolineato il presidente bavarese, che si attende dal vertice dei governatori, d’intesa con la cancelliera Angela Merkel, che sia messo in campo “un insieme di regole chiare e unitarie” per le prossime settimane, che siano comprensibili alla popolazione. “Dobbiamo frenare il coronavirus prima che sia necessario attivare i freni d’emergenza”, ha detto ancora Soeder. Quel che si aspetta il governatore – nonché leader della Csu, il partito “fratello” della Cdu in Baviera – è un “grande colpo” nella lotta alla pandemia in Germania. Tra le misure che ipotizza il presidente bavarese, l’obbligo delle mascherine all’aperto in tutto il Paese, così come una limitazione delle feste private. Quel che chiede Soeder è la “solidarietà tra le generazioni”, per la quale “coloro che non sono particolarmente colpiti dall’infezioni facciano attenzione a favore di coloro che sono più colpiti”.

Paesi Bassi, morta 89enne ri-contagiata: primo caso al mondo. Una 89enne olandese è morta dopo essere stata ri-contagiata una seconda volta dal Coronavirus: è il primo caso simile al mondo. Secondo quanto riferisce la stampa, l’anziana soffriva di un raro tipo di linfoma non Hodgkin, la macroglobulinemia di Waldenstrom. Era stata ricoverata in ospedale in primavera con febbre e forte tosse ed era risultata positiva al Covid, ma era riuscita a guarire e tornare a casa. Passati due mesi e ripresa la chemioterapia, la 89enne ha contratto nuovamente il Coronavirus; in ospedale è risultata negativa agli anticorpi e due settimane dopo è morta.

Repubblica Ceca: picco Covid, chiudono bar e ristoranti – Per fare fronte al nuovo picco di casi di Covid-19, il governo della Repubblica Ceca ha annunciato la chiusura di ristoranti e bar e il divieto di alcol nei luoghi pubblici. Le misure saranno in vigore da domani fino al 3 novembre. “Abbiamo solo una possibilità ora e ci dobbiamo riuscire”, ha detto ai giornalisti il ​​premier Andrej Babis, miliardario populista spesso criticato per la sua risposta alla pandemia. La Repubblica Ceca, che conta 10,7 milioni di abitanti, ha registrato quattro record di aumenti giornaliere la scorsa settimana con il picco di 8.618 nuovi casi registrati venerdì. Il bilancio totale dei casi, aggiornato a ieri, è di 119.007; i decessi sono 1.045.

Francia, ministra Schiappa: “Valutiamo coprifuoco Parigi” – “Tutto è in fase di valutazione. Nulla si può escludere”. Così la ministra alla Cittadinanza Marlene Schiappa ha risposto alla domanda sulla possibilità di un coprifuoco nell’ile de France, la regione di Parigi, per far fronte alla seconda ondata di Covid-19. La ministra ritiene che “molte persone rispettano tutte le misure sanitaria con grande attenzione, ma purtroppo non è sufficiente. Altre misure verranno prese in considerazione a livello locale”.

Johnson & Johnson ferma lo studio sul vaccino: un volontario sta male – Johnson & Johnson ha fermato la sperimentazione sul vaccino anti Covid-19 dopo che un volontario partecipante allo studio si è inaspettatamente ammalato: “Seguendo le nostre linee guida, la malattia del partecipante viene valutata dal Data Safety Monitoring Board (entità indipendente), oltre che dai medici interni”, scrive la multinazionale in una nota. “Eventi avversi, come malattia o incidenti, anche seri – sottolinea la società – rientrano in ogni studio clinico, soprattutto se di larga scala”.

Leggi anche: 1. Hong Kong, scoperta nuova strategia contro il Covid: “Più efficace del Remdesivir” / 2. Covid, il virus “può sopravvivere fino a 28 giorni sulle superfici di cellulari e banconote” / 3. Usa, il virologo Fauci sulla positività di Donald Trump: “Evento alla Casa Bianca è stato super diffusore del Covid”

4. L’epidemiologo Le Foche: “I contagiati hanno carica virale bassa, epidemia domabile in primavera” / 5. Trump: “Sono immune al Covid e pronto a combattere”. E Twitter lo censura / 6. Coronavirus, chi non rispetta il distanziamento e non usa la mascherina ha ridotte capacità cognitive: lo studio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Lockdown parziale in Olanda: chiusi bar e ristoranti e vietati gli alcolici da domani Usa, bimbo di tre anni trova una pistola nel comodino e si spara alla testa New Orleans, prete sorpreso a fare sesso sull’altare con due attrici porno