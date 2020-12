Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – A meno di dieci giorni dall’inizio delle festività natalizie, l’Italia è ancora alle prese con la pandemia da Coronavirus e centinaia di decessi giornalieri. Da ieri nessuna Regione è in zona rossa, mentre è attesa la deroga al Dpcm in vigore sugli spostamenti fra Comuni nei giorni del 25 e 26 dicembre e primo gennaio. Intanto, oltralpe Angela Merkel ha imposto il lockdown totale a partire da mercoledì 16 dicembre. (a questo link tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 14 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

07,00 – Natale e Capodanno, il governo pensa alla chiusura di negozi, bar e ristoranti nei giorni festivi e prefestivi – Questa mattina sarà esaminata la situazione i una riunione con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e con il Comitato tecnico scientifico e non si esclude che possano scattare nuove chiusure soprattutto nei giorni festivi e prefestivi: negozi, bar e ristoranti come accade nelle zone rosse arancioni. Il giorno di Natale saranno consentiti gli spostamenti soltanto per i piccoli Comuni.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino della Protezione Civile – Le persone attualmente positive al Covid sono 686.031 (1.183 in più rispetto a ieri), 64.520 i morti (+484) e 1.093.161i guariti (+ 18.180), per un totale di 1.843.712 casi (+17.938): questi i dati completi resi noti ieri dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 686.031 attualmente positivi, 27.735 (-331) sono ricoverati in ospedale, 3.158 (-41) necessitano di terapia intensiva, mentre 655.138 si trovano in isolamento domiciliare. (Qui il bollettino completo)

Gino Strada: “Non ne usciremo prima di 2-3 anni” – Gino Strada: “Non ne usciremo prima di 2-3 anni” – “Sono molto preoccupato della situazione che ci sarà a gennaio e febbraio, perché vedremo le conseguenze dei comportamenti durante le feste natalizie. Sembra di vivere in un Paese superficiale, si dimentica che ogni giorno abbiamo centinaia di morti”. Lo ha detto Gino Strada, intervistato da Lucia Annunziata durante la trasmissione Mezz’ora in più. “Credo che non ne usciremo comunque prima di 2-3 anni. Non si risolverà con le vaccinazioni, che limitano il numero di morti ma non il diffondersi della malattia”. “Ho accettato di andare in Calabria per dare una mano e perché mi è stato chiesto dal governo. Ho parlato con il commissario Longo, persona di tutto rispetto e con voglia di fare, siamo in attesa di capire se possiamo fare di più”.

Covid, il totale dei medici morti per la pandemia sale a 257 – Sale a 257 il totale dei medici deceduti a causa della pandemia da Covid-19, 78 dei quali nella seconda ondata pandemica. Gli ultimi due camici bianchi a perdere la vita sono stati Giovanni Alberto Piscitelli, medico di famiglia della provincia di Caserta, e Cataldo Antonino, medico di famiglia a Pordenone. Lo si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo).

Vaccino, Arcuri: “Lavoriamo per iniziare a metà gennaio” – “Lavoriamo senza sosta per l’inizio della vaccinazione a partire da metà gennaio”. Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, in una conferenza stampa in compagnia dell’architetto Stefano Boeri, per la presentazione della campagna di somministrazione. “Ci saranno 300 punti di somministrazione all’inizio e 1.500 nei periodi di massa”, ha spiegato Arcuri. “Stiamo elaborando un budget e la scheda del costo di realizzazione dei gazebo. Pensiamo che ci saranno molte persone e molte aziende che svolgeranno questa funzione ‘pro bono’ come ha fatto l’architetto Boeri. Molti ci regaleranno il frutto del loro ingegno affinché gli italiani si possano vaccinare”,

Italia in giallo e arancione, nessuna regione rossa – Ieri cinque regioni hanno cambiato colore: l’Abruzzo è passato da rosso ad arancione, mentre Calabria, Piemonte, Lombardia e Basilicata da arancioni a gialle. Adesso non ci sono più, quindi, zone rosse (rischio alto), ma soltanto arancioni (rischio medio) e gialle (rischio basso). L’andamento della curva epidemica è in miglioramento ma – come sottolineato con forza da tutti gli esperti – bisogna continuare a rispettare le regole sul distanziamento. Viene sempre raccomandata prudenza e attenzione, soprattutto nei giorni delle prossime festività natalizie e di fine anno, anche per evitare eventuali ricadute e il fondato rischio di una terza ondata nelle prossime settimane.

