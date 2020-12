I numeri della pandemia

Attualmente positivi: 675.109

Casi totali: 1.855.737

Decessi: 65.011

Guariti: 1.115.617

Ricoverati in terapia intensiva: 3.095

Ricoverati in ospedale: 27.765

In isolamento domiciliare: 644.249

Secondo il bollettino di oggi, lunedì 14 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 12.030 i nuovi casi, contro i 17.938 di ieri, e 491 i morti (ieri erano stati 484), a fronte di 103.584 tamponi effettuati (ieri erano stati 152.697) con un tasso di positività dell′11,6%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 675.109 (-10.922), 65.011 i morti (+491) e 1.115.617 i guariti (+22.456), per un totale di 1.855.737 casi (+12.030): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 675.109 attualmente positivi, 27.765 (+30) sono ricoverati in ospedale, 3.095 (-63) necessitano di terapia intensiva, mentre 644.249 (-10.889) si trovano in isolamento domiciliare.

Diminuisce il numero dei nuovi casi (12.030 contro i 17.938 di ieri) a fronte, però, di una netta diminuzione anche dei tamponi, così come avviene dopo ogni weekend. Nell’ultimo giorno, infatti, sono stati effettuati 103.584 test contro i 152.697 del giorno precedente. Stabile il numero dei morti (491 contro i 484 di ieri), mentre continua il calo dei ricoveri in terapia intensiva: nell’ultimo giorno, infatti, si registra un decremento di 63 unità (ieri il dato era stato di -41). Dopo settimane di calo, invece, crescono i ricoveri ordinari, che oggi aumentano di 30 unità (ieri era stato registrato un calo di -331 unità). Per quanto riguarda le Regioni, invece, quella che registra il maggior incremento di casi è il Veneto con 2.829 nuovi contagi, seguita dall’Emilia-Romagna con 1.574, dal Lazio con 1.315 e dal Piemonte con 1.088 nuovi contagi.

