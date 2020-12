Controlli anti-Covid: ecco quante persone sono state sanzionate

Nell’ultimo weekend le vie dello shopping delle città italiane sono state prese d’assalto nonostante le raccomandazioni degli esperti a evitare gli assembramenti a causa dell’epidemia di Covid: ma quante sono state le persone sanzionate per non aver rispettato le norme anti-contagio dopo i controlli della polizia?

Secondo gli ultimi dati del monitoraggio sulle attività di polizia per il contenimento dell’emergenza epidemiologica messi a disposizione dal ministero dell’Interno e relativi alla giornata di sabato 12 dicembre, sono state 80.285 le persone controllate dalla polizia.

Di queste, 1058 sono state sanzionate e 15 denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone in quarantena perché risultate positive al virus. Le attività controllate, invece, sono state 14.712: 62 è il numero dei titolari sanzionati, 12 i provvedimenti di chiusura provvisoria emessi e 20 quelli di chiusura.

Secondo questi numeri, quindi, le misure anti-Covid imposte dal governo hanno funzionato dal momento che solamente l’1 per cento dei controllati è stato sanzionato per non aver rispettato le regole. Non sono pochi, infatti, gli utenti che in rete hanno difeso i concittadini protagonisti degli affollamenti del weekend sottolineando che non vi è alcuna norma che vieta le uscite né lo shopping, anzi.

Diverse persone hanno ricordato che proprio in questo periodo è stato attivato l’extra Cashback di Natale, il sistema di rimborso del 10% fino a 150 euro di acquisti, ideato dall’esecutivo proprio per incentivare gli acquisti nei negozi. Al tempo stesso c’è anche chi ha sottolineato come i controlli siano stati insufficienti a evitare l’assembramento di persone nelle vie delle città.

