Il governo sta lavorando a tutte le misure possibili per rilanciare i consumi e l’economia, specie in vista di Natale. Secondo quanto si apprende, sul tavolo dei tecnici ci sarebbe un extra-cashback, ossia un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre: lo potrà ottenere subito (entro la fine dell’anno) chi a dicembre farà 10 acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente.

Il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente. Non è ancora stato definito il giorno in cui entra entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese di dicembre. Non ci sono categorie di spesa escluse: il bonus riguarda anche i generi alimentari.

Si tratta, dunque, di 150 euro aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal piano cashback in partenza nei prossimi giorni: in totale chi usa i metodi di pagamento digitali potrà ottenere fino ad un massimo di 3.450 euro nel prossimo anno sommando i vari rimborsi (extracashback, 300 euro di cashback e 3000 euro di super cashback).

Come ottenere il bonus

Chi intende usufruire del bonus dovrà dotarsi di identità elettronica SPID (è sufficiente rivolgersi al comune di appartenenza e nel Comune di Venezia, presto anche a edicole e tabaccherie) , scaricare dal proprio smartphone l’app IO e registrare il proprio account personale.

All’account potranno essere associate una o più carte, con relativi codici IBAN su cui verranno accreditati i rimborsi.

L’app IO, la stessa utilizzata per il bonus vacanze, è l’unico strumento che consente di ottenere il rimborso.

