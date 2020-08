Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 13.561. Il virus finora ha contagiato 251.237 individui, provocando 35.215 vittime. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 12 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Campania, focolaio con 27 casi: Sant’Antonio Abate (Napoli) in lockdown – In Campania è stato disposto il lockdown nel territorio di Sant’Antonio Abate, comune della città metropolitana di Napoli. La misura è stata presa dal sindaco dopo che si è registrato un focolaio co n 27 positivi. La prima persona di cui era stata registrata la positività è un manager della Sonrisa, ricoverato all’ospedale Cotugno. I tamponi a parenti, amici e staff del manager hanno rivelato l’estensione del focolaio. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca aveva disposto una mini zona rossa nell’area delle strutture “La Sonrisa” e “Hotel Villa Palmentiello”, ma il primo cittadino di Sant’Antonio Abate l’ha estesa all’intero territorio comunale. Vige quindi attualmente il divieto per i cittadini di allontanarsi da casa fino al 14 agosto.

Ministero-Iss, piano contro aumento casi autunno. Un documento intitolato “Elementi di preparazione e risposta a Covid-19 nella stagione autunno-invernale” è stato diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con il ministero della Salute e il Coordinamento delle Regioni e Province Autonome, al fine di “fronteggiare in modo ottimale un eventuale aumento nel numero di nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021”. Il documento è pubblicato sul sito della Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri). Il piano prevede quattro scenari e una check list per affrontare l’eventuale aumento di casi in autunno in sicurezza. Qui il documento.

64 migranti positivi nell’hotspot di Pozzallo – A Pozzallo 64 migranti ospiti dell’hotspot sono risultati positivi al Coronavirus. Lo ha reso noto l’assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza.

Positivo va a funerale, 200 tamponi nel Reatino. “Si stanno organizzando tamponi per quasi 200 persone che hanno preso parte ad un funerale di un ragazzo che è morto in un incidente stradale a Poggio Bustone (provincia di Rieti), dove si è recato un positivo”. Lo comunica l’unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio precisando che “il commissario prefettizio, di concerto con la Asl di Rieti, ha fatto un’ordinanza per la popolazione per eseguire screening solo a coloro che effettivamente sono venuti a contatto con il positivo”.

La ministra Azzolina: “Scuole aperte 14 settembre a tutti i costi” – “Sono al lavoro senza sosta su organici e immissioni in ruolo, questo tema della mancanza di aule non è nuovo né ci deve scandalizzare il fatto che si studino soluzioni alternative, come i bed and breakfast”. Così la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un colloquio su La Stampa. “Tutti, ai più vari livelli, stiamo facendo il massimo sforzo per raggiungere l’obiettivo che ci sta più a cuore, che e’ sempre lo stesso: la riapertura delle scuole il 14 settembre. Questo e’ l’impegno principale, al quale non verremo mai meno. La scuola deve riaprire nei termini previsti, cioé il 14 settembre. Costi quel che costi”, aggiunge.

Allarme nel Ragusano per arrivi da Malta – Le notizie che arrivano da altre parti di Italia di turisti rientrati da Malta e positivi al tampone, stanno mettendo in allarme e sotto pressione i pronto soccorso dei tre ospedali del Ragusano tanto da spingere il manager dell’azienda Sanitaria locale, Angelo Aliquo’ assieme al direttore sanitario Raffaele Elia ad invitare gli utenti a maggiore prudenza: “In queste ore si stanno presentando nei tre Pronto Soccorso della provincia di Ragusa persone che ritengono di avere avuto contatti con soggetti positivi al Covid e che adesso vogliono fare il tampone oro faringeo, proprio in Pronto Soccorso.

