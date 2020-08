Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 20 milioni le persone contagiate dal Coronavirus in tutto il mondo, che finora ha ucciso poco più di 730mila persone. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 12 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Trump: “Acquistate 100 milioni di dosi del vaccino” – Donald Trump ha annunciato l’acquisto da parte del governo americano di 100 milioni di dosi del potenziale vaccino anti-Covid. Le dosi verranno prodotte dalla casa farmaceutica Moderna. Il presidente ha spiegato, nel corso della conferenza stampa appena conclusa alla Casa Bianca, che l’amministrazione si è mossa in anticipo, in attesa che arrivi il via libera definitivo dopo i test, per garantire agli americani il vaccino in tempi rapidi. L’obiettivo è arrivare a consegnare le dosi in tutto il Paese entro fine anno, possibilmente entro fine ottobre, alla vigilia delle elezioni presidenziali.

Ore 06.30 – Usa superano i 164.000 morti e 5 milioni di contagi – Gli Usa hanno raggiunto i 5.138.850 casi confermati di contagi da Coronavirus e la cifra di 164.480 morti. Lo rileva un report indipendente della Università Johns Hopkins. Nonostante i dati migliori dell’ultimo periodo, New York è lo stato con il maggior numero di contagi degli Usa, con 32.787 morti, più di Francia o Spagna. Solo nella città di New York sono morte 23.592 persone. A seguire i dati peggiori sono stati registrati in New Jersey con 15.890 morti, California con 10.528, Texas con 9.196 e Massachusetts, con 8.751.

Ore 06.00 – In Cina 25 nuovi casi – La commissione nazionale della salute cinese ha comunicato la presenza di 25 nuovi casi di coronavirus, portando il numero dei contagiati a 761 ufficiali, di cui 40 in gravi condizioni. 20 sono invece i casi di infetti asintomatici., sempre stando alle comunicazioni ufficiali.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Catalogna: “curva contagi stabilizzata” – La Catalogna, una delle aree della Spagna più colpite dall’epidemia di Coronavirus, è riuscita a “stabilizzare” la curva dei contagi. Lo ha comunicato in conferenza stampa il segretario alla Salute della Generalitat, Josep Maria Argimon, affermando che il numero di riproduzione di base R0 è sceso sotto l’uno, assestandosi a 0,93.

Germania: dubbi su qualità e sicurezza vaccino russo – La Germania ha sollevato dubbi sulla qualità e sulla sicurezza del vaccino russo contro il Coronavirus, sottolineando che l’approvazione del farmaco viene concessa nell’Unione Europea solo dopo i test clinici completi. “La sicurezza dei pazienti è la massima priorità” ha affermato una portavoce del ministero della Salute tedesca.

Rave da 10mila persone spaventa la Francia – Un rave da oltre 10mila persone che va avanti da tre giorni: in Francia, a Lozere, il rave party non autorizzato è diventato una potenziale bomba per i contagi da Coronavirus e, mentre l’evento volge al termine, le autorità sanitarie stanno tentando di allestire dei posti di controllo nel tentativo di evitare il peggio. La festa era iniziata sabato sera e si è protratta fino a questa sera, in una regione rurale finora a basso tasso di contagi.

Da Ue primo pacchetto aiuti a 8 Paesi vicini. La Commissione europea ha raggiunto intese con 8 Paesi per dare un sostegno finanziario per la crisi del Coronavirus. Albania (180 milioni di euro), Georgia (150 milioni), Giordania (700 milioni), Kossovo (100 milioni), Moldova (100 milioni), Montenegro (60 milioni), Nord Macedonia (160 milioni) e Ucraina (1,2 miliardi di euro) sono destinatari del primo pacchetto di aiuti sui 3 miliardi stanziati a Bruxelles per 10 Paesi. A questi primi otto che hanno già il memorandum d’intesa, si aggiungono Tunisia e Bosnia-Erzegovina, secondo quanto stabilito in aprile dalla Commissione.

Putin: “La Russia ha registrato il primo vaccino” – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato la registrazione del primo vaccino contro il Coronavirus. “Stamattina e’ stato registrato il vaccino contro il coronavirus per la prima volta al mondo”, ha detto il presidente in una riunione del governo. “So che il vaccino funziona in modo abbastanza efficace, garantisce “un’immunità” stabile e, ripeto, ha superato tutti i controlli”, ha detto Putin.

Melbourne torna in lockdown – Il ritorno delle misure più restrittive è stato deciso dal governo dello Stato di Victoria dopo l’aumento dei casi nel mese di luglio. I cittadini potranno uscire solo per i servizi essenziali e il provvedimento resterà in vigore fino a metà settembre. Intanto, per proteggere la popolazione aborigena, il confine del Territorio del Nord resterà chiuso almeno fino al 2022.

