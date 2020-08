Tenerife, sgominato maxi raduno in spiaggia: “Volevano diffondere il Covid”

Un maxi raduno è stato sgominato dalla polizia di Tenerife, secondo cui l’intenzione degli organizzatori era quella di “diffondere il Covid”. La vicenda, raccontata da alcuni media locali quali El Dia, è avvenuta nella giornata di sabato 8 agosto nel comune di La Orotava. Lo sgombero, effettuato dalla Guardia Civil, è avvenuto dopo che nei giorni scorsi gli inquirenti avevano intercettato sui social network alcune conversazioni dei fautori del raduno, i quali si erano accordati per organizzare nel fine settimana un campeggio volto alla diffusione del Coronavirus nella spiaggia di Los Patos. Il tempestivo intervento degli agenti di polizia ha evitato che sulla spiaggia si creassero pericolosi assembramenti.

Inoltre, come sottolineato da Narciso Perez, assessore alla sicurezza di La Orotava, oltre alla questione Covid, nella spiaggia di Los Patos vige il pericolo frane, motivo per cui l’accesso è interdetto al pubblico già da qualche anno. Nonostante questo “ci sono molte persone spericolate che ogni fine settimana scendono su questa spiaggia non solo per fare il bagno ma anche per campeggiare”.

Leggi anche: 1. Mancata zona rossa Alzano e Nembro, o Conte sapeva e non ha agito oppure il Cts non serve a nulla / 2. Conte sapeva: ecco la nota integrale del premier a TPI che dimostra che era stato informato già il 3 marzo / 3. Vaccino anti-Coronavirus, il 24 agosto allo Spallanzani prende il via la sperimentazione sull’uomo

4. Coronavirus, misure prorogate fino al 7 settembre: Conte ha firmato il nuovo Dpcm / 5. Coronavirus, 1,4 milioni di italiani hanno sviluppato anticorpi: sei volte in più dei casi registrati 6. Lo studio sui Paesi che hanno riaperto le scuole: i bambini si infettano raramente

Potrebbero interessarti L'aereo ritarda di un minuto: 158 passeggeri finiscono in quarantena Elezioni in Bielorussia: seggi aperti per le presidenziali Coronavirus nel mondo. Brasile, superati i 100mila morti per Covid-19. Usa oltre la soglia di 5 milioni contagi