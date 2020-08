Coronavirus, l’aereo atterra con un minuto di ritardo: 158 passeggeri in quarantena

158 passeggeri finiscono in quarantena per un solo minuto di ritardo: è quanto accaduto all’atterraggio di un aereo in Norvegia a causa delle norme anti-Coronavirus. La vicenda è avvenuta nella notte tra il 7 e l’8 agosto e ha visto protagonista un volo della Sas proveniente da Nizza e atterrato ad Oslo. Il velivolo, infatti, è atterrato nella capitale norvegese nel momento esatto in cui nel Paese scattava l’ordine di quarantena per tutti i passeggeri provenienti dalla Francia. Secondo le rilevazioni del sito FlightRadar24, l’aereo è atterrato a mezzanotte e un minuto, con 9 minuti di anticipo sulla tabella di marcia, mentre sia la Sas che l’aeroporto di Oslo sostengono che il volo SK4700 sia arrivato a mezzanotte in punto.

Una differenza non rilevante secondo Elisabeth Johansen, consigliere del ministero della Sanità, la quale ha dichiarato che “Il passaggio a ‘zona rossa’ è avvenuto a partire da mezzanotte compresa. Quindi che sia atterrato a mezzanotte o a mezzanotte e un minuto non fa differenza, devono fare una quarantena”. I 158 passeggeri, comunque, potranno fare la quarantena di 10 giorni nelle rispettive abitazioni e non negli alloggi dell’aeroporto secondo quanto dichiarato dalla Johansen.

