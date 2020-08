Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 12 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 12 agosto 2020.

È di 13.791 (+230) persone attualmente positive, 35.225 (+10) morti, 202.697 (+236) guariti, per un totale di 251.713 (+481) casi, il bilancio relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 13.791 attualmente positivi, 779 (-22) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 53 (+4) necessitano di terapia intensiva, mentre 12.959 (+248) si trovano in isolamento domiciliare. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 52.658 tamponi a fronte dei 40.642 test effettuati nella giornata di ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 102 casi, seguita dal Veneto con 60 e da Piemonte ed Emilia-Romagna, rispettivamente con 42 e 41 nuovi casi.

