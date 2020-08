Discoteche chiuse in Sardegna dopo l’aumento di contagi a Carloforte

Stop alla movida in Sardegna, dove il governatore Christian Solinas ha ritirato l’ordinanza che ha consentito la riapertura delle discoteche a partire dal primo luglio, contrariamente a quanto previsto dai Dpcm del premier Conte. Ora, dopo i nuovi contagi registrati in un locale notturno, per il presidente di regione “non si può mettere in secondo piano il principio della tutela della salute pubblica”, nonostante la necessità di far ripartire il turismo dopo mesi di lockdown. E così le discoteche richiudono. A far scattare l’allarme sono stati i sedici nuovi casi esplosi in una discoteca di Carloforte, che hanno fatto balzare a venti in un giorno i casi di positività nell’isola, e che hanno spinto Solinas a imporre la nuova stretta.

Facendo saltare tutti gli eventi previsti per la settimana di Ferragosto. Ma l’allarme movida notturna non riguarda solo la Sardegna. Dalla Sicilia alla Piemonte, passando per la Toscana, sono decine i giovani che hanno contratto il Coronavirus in luoghi notturni affollati, e imposto agli amministratori di ripensare al divertimento estivo. A Vercelli, in Piemonte, sarebbe esploso un focolaio proprio in una discoteca dopo che un giovane imprenditore tornato da Santo Domingo, invece di sottoporsi a quarantena, ha partecipato a una serata dance. E adesso la Asp sta conducendo tamponi a tappeto per isolare gli eventuali positivi. Sempre in questi giorni le Asl della Toscana hanno lanciato un appello a tutti coloro che si trovavano nella discoteca “Seven Apples” di Marina di Pietrasanta nella notte tra l’8 e il 9 agosto, affinché si registrino e sottopongano a tampone dopo la positività di una 18enne pisana.

