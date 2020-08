Lopalco: “Nuovi casi di Covid portati dai giovani che tornano dalle vacanze all’estero: restate in Italia”

Lopalco: “I giovani che vanno all’estero stanno riportando il Covid: restate in Italia”

“La circolazione virale nella nostra regione si era spenta. La riaccensione epidemica è stata innescata da casi di importazione. E molti riguardano gruppi di giovani che rientrano in Puglia dopo aver fatto una vacanza all’estero”, così Pierluigi Lopalco, l’epidemiologo a capo della task force anti Covid della Regione Puglia e candidato alle elezioni in programma il prossimo 20 e 21 settembre con il governatore uscente Michele Emiliano, spiega l’aumento di casi di Coronavirus in Puglia. Secondo Lopalco, inoltre, l’età delle persone affette dal virus si sarebbe abbassata perché i giovani entrano in contatto con più persone durante il periodo estivo. “Ora ad essere colpiti sono i cittadini che hanno più contatti, che in questo momento sono i giovani. Sono quasi tutti asintomatici o al massimo con po’ di febbre. La situazione negli ospedali in questo momento è assolutamente sotto controllo”, dichiara l’epidemiologo in un’intervista all’edizione locale di Repubblica, in cui invita a non abbassare la guardia.

“Questi casi che noi siamo in grado di individuare possono diventare una miccia dell’epidemia come è accaduto a dicembre nelle zone della Lombardia e del Piemonte. Un rischio che aumenta soprattutto in autunno, quando si vive più all’interno”, ha aggiunto Lopalco, specificando che siamo ancora nel pieno della pandemia. “Occorre fare attenzione – continua lo scienziato – E se per un anno non facciamo le vacanze all’estero non credo accada nulla. Rimaniamo nella nostra regione o comunque in Italia. Per dire: se io dovessi scegliere tra Malta che è una isola piccola, piena di turisti, e Lampedusa, sceglierei senza dubbio la seconda che è più sicura”.

