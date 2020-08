Tamponi rapidi in aeroporto per chi arriva da Grecia e Spagna: verso un provvedimento del governo

Il governo sta lavorando a un provvedimento che dispone tamponi rapidi in aeroporto per i viaggiatori che rientrano dai Paesi a rischio, tra cui Spagna, Grecia e forse anche Malta. Ad anticipare la notizia è Repubblica, nelle stesse ore in cui è stato convocato dal ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, un vertice tra governo e Regioni sulle nuove disposizioni sanitarie per chi rientra in Italia dall’estero.

Il provvedimento dell’esecutivo è atteso nelle prossime ore, al massimo per domani. Nella lista dei paesi a rischio sembra non sarà inclusa la Francia, nonostante l’aumento considerevole dei casi di Covid-19. Ma l’elenco non è ancora definitivo. Il tampone rapido consente al governo di aggirare la quarantena obbligatoria per i rientri dai paesi a rischio. L’esito del test dovrebbe arrivare in circa 20 minuti, e il Comitato tecnico scientifico che ha già dato parere favorevole all’affidabilità.

A chi rientra dalla Croazia, paese particolarmente a rischio, potrebbe essere invece imposta la quarantena, che è già in vigore – sulla base dell’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza del 24 luglio – per chi proviene dall’area extra Schenghen e anche da Romania e Bulgaria.

Dopo i casi di turisti rientrati in Italia da Grecia, Spagna e Malta positivi al Coronavirus, alcune regioni, tra cui Emilia Romagna, Puglia, Sicilia e Campania, avevano deciso di introdurre nuove misure di controllo sanitario. Ma la decisione del governo dovrebbe frenare la mossa dei governatori, che rischiavano di creare situazioni differenziate per ogni regione.

