Coronavirus in Italia: tutte le ultime notizie

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia è ancora in emergenza a causa dell’epidemia di Coronavirus, che sta interessando soprattutto le regioni del Nord, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto su tutte. L’ultimo bilancio diffuso dalla Protezione Civile parla di 3089 persone contagiate dal Covid-19. Tra queste, 107 sono le persone decedute e 276 quelle guarite. Attualmente sono 2706 i positivi al Coronavirus: 1065 si trovano in isolamento domiciliare, 1346 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 295 si trovano in terapia intensiva.

Per fronteggiare l’emergenza, intanto, il governo italiano ha proposto un nuovo decreto (qui tutte le misure decise dall’esecutivo) che prevede, tra le altre cose, la chiusura delle scuole e delle università a partire da oggi, giovedì 5, a sabato 15 marzo. Qui tutte le news sul Coronavirus nel mondo. Di seguito, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia in tempo reale:

Ore 6,30 – Il virus circolava in Italia già da gennaio – Ormai è ufficiale: il Covid-19 circolava in Italia da prima che fosse ricoverato il cosiddetto paziente 1 di Codogno. È quanto scoperto dal gruppo dell’Università Statale di Milano e dell’Ospedale Sacco, coordinato da Gianguglielmo Zehender, Claudia Balotta e Massimo Galli. Il team scientifico, infatti, ha scoperto, attraverso le 3 sequenze genetiche del virus attualmente in circolazione in Lombardia, che il Coronavirus circolava nel nostro Paese da “diverse settimane”.

Ulteriori analisi potranno fornire stime più precise su quando è “entrato” il virus nel nostro Paese e anche sulle possibili vie di diffusione. Lo studio, inoltre, ha evidenziato la “parentela” del virus lombardo con quello che ha avuto origine in Cina agli inizi di dicembre. Forti anche le analogie con i virus isolati in Europa, soprattutto in Germania e in Finlandia, e in America Centrale e Meridionale. L’analisi, rileva l’ospedale Sacco, conferma comunque l’origine cinese dell’infezione, smentendo, al momento, l’ipotesi emersa nei giorni scorsi di un secondo ceppo “italiano” del Covid-19.

