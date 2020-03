Coronavirus: tutte le ultime notizie sulla diffusione del Covid-19 nel mondo

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 90mila le persone contagiate in tutto il mondo dal Coronavirus: è quanto emerge dall’ultimo rapporto diffuso dall’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità. In Cina, dove si è diffuso il Covid-19, i contagiati hanno superato quota 80mila, mentre i morti sono più di 3mila.

Intanto, in Corea del Sud, il Paese più colpito dal virus subito dopo la Cina, i contagi sono saliti a 5.766, mentre le persone morte a causa dell’infezione sono 35. Negli Stati Uniti, invece, il Coronavirus ha causato 11 morti, mentre la Camera Usa ha approvato uno stanziamento di 8 miliardi per fronteggiare l’epidemia. Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus dall’Italia, di seguito invece gli aggiornamenti sulla situazione nel mondo:

Ore 7,00 – Francia: impennata di contagi – È salito a 285 il numero delle persone contagiate in Francia dal Coronavirus, mentre sono 4 le persone decedute a causa del Covid-19. Attualmente, sono stati individuati tre focolai in Francia: nel Morbihan, in Bretagna, nel dipartimento dell’Oise, a Nord di Parigi, e in Alta Savoia. Il dipartimento dell’Oise è quello più colpito dall’epidemia con 90 casi di Coronavirus fino ad ora accertati. Le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole nelle zone interessate dai focolai e il divieto di raduni. Tuttavia, al momento, non sono state stabilite zone rosse e la circolazione degli abitanti resta comunque libera. Il governo francese, tuttavia, ha invitato la popolazione a “ridurre la vita sociale”.

Leggi anche:

1. Dire “basta allarmismi” ormai è una scemenza: è il momento di sacrificarci, tutti (di Selvaggia Lucarelli) /2. Agenzie di viaggi e operatori del turismo in ginocchio per il coronavirus: “Costretti a chiudere o licenziare, il governo ci aiuti” | VIDEO

3. Coronavirus, gli scienziati hanno identificato 2 ceppi: uno è più aggressivo e contagioso / 4. India: positivi al Covid-19 16 turisti italiani provenienti da Lodi. Tra loro c’è un medico che lavora a Codogno, epicentro del Covid-19

